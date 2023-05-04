У порту Свіноуйсьце, де знаходиться термінал для імпорту зрідженого природного газу, буде створена постійна база підрозділів берегової охорони.

Уряд Польщі ухвалив законопроект, який дозволить військовим топити ворожі кораблі у разі загрози газопроводу Baltic Pipe.

Як повідомляє Reuters, згідно з ухваленим у четвер законопроектом, у "виняткових ситуаціях" за відсутності інших варіантів, військовим буде дозволено запобігти терористичній атаці, потопивши ворожий корабель.

Законопроект ще має бути схвалений парламентом. Уряд також заявив, що в порту Свіноуйсьце, де знаходиться термінал для імпорту зрідженого природного газу, буде створена постійна база підрозділів берегової охорони.

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Як нагадує Reuters, минулого місяця Польща вже встановила тимчасову 200-метрову заборонену зону навколо терміналу.

Диверсійна діяльність РФ

Раніше в НАТО заявили, що Росія готується до атаки по підводній інфраструктурі Європи і Північної Америки і закликали союзників посилити заходи безпеки.

У вересні минулого року відбулися вибухи в районі газопроводу "Північний потік" , в яких підозрювали Росію.

За інформацією ЗМІ, у місцях вибуху газопроводу "Північний потік" були помічені російські кораблі, які здатні здійснювати підводні операції.

Газопровід Baltic Pipe - що про нього відомо

Польща почала отримувати газ по газопроводу Baltic Pipe з Норвегії через Данію і Балтійське море 1 жовтня минулого року.

Сам трубопровід має річну пропускну здатність 10 млрд кубометрів.

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