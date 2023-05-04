Уряд Польщі ухвалив законопроект, який дозволить військовим топити ворожі кораблі у разі загрози газопроводу Baltic Pipe.
Як повідомляє Reuters, згідно з ухваленим у четвер законопроектом, у "виняткових ситуаціях" за відсутності інших варіантів, військовим буде дозволено запобігти терористичній атаці, потопивши ворожий корабель.
Законопроект ще має бути схвалений парламентом. Уряд також заявив, що в порту Свіноуйсьце, де знаходиться термінал для імпорту зрідженого природного газу, буде створена постійна база підрозділів берегової охорони.
Як нагадує Reuters, минулого місяця Польща вже встановила тимчасову 200-метрову заборонену зону навколо терміналу.
Диверсійна діяльність РФ
Раніше в НАТО заявили, що Росія готується до атаки по підводній інфраструктурі Європи і Північної Америки і закликали союзників посилити заходи безпеки.
У вересні минулого року відбулися вибухи в районі газопроводу "Північний потік" , в яких підозрювали Росію.
За інформацією ЗМІ, у місцях вибуху газопроводу "Північний потік" були помічені російські кораблі, які здатні здійснювати підводні операції.
Газопровід Baltic Pipe - що про нього відомо
Польща почала отримувати газ по газопроводу Baltic Pipe з Норвегії через Данію і Балтійське море 1 жовтня минулого року.
Сам трубопровід має річну пропускну здатність 10 млрд кубометрів.