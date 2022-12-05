Російська сторона вже поінформувала про це Ізраїль і попросила не втручатися.

Російська Федерація зібралася перекидати із Сирії в Україну частину "стратегічних озброєнь".

Як повідомляє Newsru.co.il, російська сторона вже поінформувала про свої плани Ізраїль. Під час переговорів Москва попросила Єрусалим не втручатися у процес.

"За словами джерела, знайомого зі змістом переговорів, їхньою темою є намір Росії перекинути частину "стратегічного озброєння" із Сирії до України. Росія просить Ізраїль не заважати перекиданню і не втручатися у процес", - пише видання.

Відео дня

Як Ізраїль перешкоджає Росії у Сирії

Хоч Ізраїль і відмовився постачати Україні зброю, країна все одно допомагає блокувати озброєння для росіян. В кінці жовтня Ізраїль завдав авіаударів по околицях столиці Сирії, де могли робити іранські дрони. Сирійські засоби протиповітряної оборони нібито збили частину ракет, проте інші потрапили в деякі об'єкти поблизу столиці й викликали руйнування.

Також раніше повідомлялося, що Ізраїль вдарив по аеропорту в Дімасі, який використовувався для збирання іранських дронів: потік боєприпасів і запчастин до іранських БПЛА почав надходити в Дімас у січні 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: