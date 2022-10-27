На околицях Дамаска розташовані військові об'єкти Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та ліванського військового угруповання "Хезбулла".

У Сирії звинуватили Ізраїль у завданні ракетних ударів по околицях Дамаска у ніч на 27 жовтня.

У підконтрольній режиму Башара Асада агенції SANA повідомили, що сирійські засоби протиповітряної оборони нібито збили частину ракет, однак інші влучили в деякі об'єкти поблизю столиці й спричинили руйнування.

Як зазначає турецька агенція Anadolu, на околицях Дамаска розташовані військові об'єкти Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і ліванського військовго угрупування "Хезболла".

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За даними джерел Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), що базується у Великій Британії, ізраїльські удари по Сирії вранці в четвер були націлені на склади зброї та боєприпасів, а також підтримуваний Іраном штаб ополчення в районі міжнародного аеропорту Дамаска.

"Ізраїль завдав шість авіаударів, у тому числі чотири авіаудари по складах зброї та позиціях іранської міліції та ліванської "Хезболли" в районі Мазарея на захід від аеропорту Дамаска, тоді як два авіаудари завдали по районах на південний захід від аеропорту Дамаска. Було чутно два ізраїльські удари, які призвели до сильних вибухи, тоді як інші чотири удари були менш сильними", - пише SOHR.

Наразі офіційних коментарів від Ізраїлю щодо цих звинувачень не надходило.

У SOHR зазначають, що це вже 28-й удар Ізраїлю по території Сирії з початку року і третій менше ніж за тижень.

Зокрема, 21 жовтня, за даними SOHR, Ізраїль внаслідок авіаудару знищив на військовому аеродромі Дімас обладнання для виробництва іранських безпілотників. За даними правозахисників, останнім часом Іран і його бойовики повністю контролювали цей аеродром.

Ситуація в Сирії

У 2011 році у Сирії почалася громадянська війна. У ситуацію втрутилася Росія, армію якої запросив так званий президент цієї країни Башар Асад. Асад прийшов до влади 21 рік тому, змінивши на цій посаді свого батька, який керував Сирією три десятки років. З початку громадянської війни Асада "переобирали" двічі, триматися при владі йому допомагають Росія та Іран.

Режим Башада Асада в Сирії, який підтримує Росія, перебуває під значними міжнародними санкціями, через звинувачення у порушенні прав людини.

Під покровительством Асада російські військові скоювали воєнні злочини, завдаючи масованих авіаударів по містах з цивільними і застосовуючи проти мирних громадян хімічну зброю. Зокрема, міжнародна незалежна слідча комісія по Сирії (COI), що працює під егідою ООН, представила доповідь про військові дії, що велися на території країни у період з 11 липня 2019 року по 10 січня 2020 року. За даними комісії, зокрема, в результаті наземних наступів і авіанальотів, скоєних у зазначений вище період, в Сирії були вбиті й поранені десятки мирних жителів, а також зруйнований цілий ряд об'єктів цивільної інфраструктури, у тому числі ринки та лікарні.

На території країни розквітли осередки терористичного угруповання "Ісламська держава", що спонукало США й інші країни ввести туди свої війська для боротьби з ІДІЛ-івцями.

Наприкінці 2018 року тодішній президент США Дональд Трамп оголосив про виведення американських військових з Сирії. Пізніше стало відомо, що США залишать частину військ на півдні Сирії на невизначений час після виведення основного контингенту.

Два роки тому Росія, яка підтримує сили президента Сирії Башара Асада, і Туреччина, яка підтримує опозиційні групи, домовилися про припинення бойових дій. Росія продовжує контролювати повітряний простір Сирії.

Сирія і Україна

У квітні цього року стало відомо, що Росія має намір залучити до війни проти України 16 тисяч найманців із Сирії. Тоді видання NYT повідомляло, що приблизно 300 солдатів, які вже перебували в Росії, є представниками 25-ї дивізії сирійської армії, відомої як Сили "Тигр". Вони вважаються елітними і тісно співпрацюють з російськими офіцерами. Росіяни запропонували їм 1200 доларів на місяць протягом шести місяців, з бонусом в 3000 доларів, коли вони повернуться до Сирії.

29 червня Сирія визнала "незалежність" так званих "ЛДНР". У Міністерстві закордонних справ Сирії заявили, що незабаром встановлять дипломатичні відносини із псевдореспубліками.

30 червня Міністерство закордонних справ України заявило про розірвання дипломатичних відносини з Сирією через визнання "незалежності" тимчасово окупованих російською армією територій Донбасу.

У МЗС нагадали, що у зв'язку із злочинами режиму Башара Асада проти сирійського народу Україна закрила своє посольство в Дамаску ще в 2016 році, а також в 2018 році наказала закрити посольство Сирії в Києві. Захист інтересів українців в Сирії здійснює українське посольство в Лівані.

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