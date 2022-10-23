Останнім часом Іран і підтримувані ним бойовики повністю контролюють аеропорт.

Ізраїль вдарив по аеропорту в Дімасі, який використовувався для збирання іранських дронов.

Про це пише сирійське видання SOHR з посиланням на джерела.

Повідомляється, що потік боєприпасів і запчастин до іранських БПЛА почав надходити у Дімас в січні 2022 року.

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Останнім часом Іран і підтримувані ним бойовики повністю контролюють аеропорт, зазначає видання.

Крім того, члени терористичної "Хезболли" проводили бурові роботи в районі цього аеропорту і навколо нього для зберігання іранської стратегічної зброї.

22 жовтня повідомлення про удар по аеропорту з'явилися і в російських пропагандистських ЗМІ. У Кремлі заявляли, що Ізраїль завдав авіаційного удару крилатими ракетами і керованими бомбами по аеропортах Дамаска і Дімаса, вразивши радіолокаційну станцію YLC-6M сирійських сил і злітно-посадкову смугу аеропорту Дімаса.

Іранські дрони на війні проти України

У липні цього року Росія закупила в Ірану велику партію бойових дронів "Shahed-136" та "Mohajer-6". За різними оцінками, їхня кількість може досягати до декількох тисяч одиниць.

Своєю чергою в Росії заперечують, що її армія застосовує іранські БПЛА під час атак на українські об’єкти, а в Ірані заявили, що не продавали РФ безпілотники.

З 13 вересня до 20 жовтня Сили оборони знищили 223 дрони-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136", які російські війська запускали по території України.

17 жовтня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що минулого тижня російська армія мала 300 іранських дронів-камікадзе, загалом контракт передбачає передачу росіянам 2,4 тис. таких безпілотників.

20 жовтня ЄС та Велика Британія запровадили санкції проти трьох іранських громадян і однієї компанії через постачання дронів у Російську Федерацію.

Того ж дня речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що США продовжать вживати заходів з метою перешкоджання Ірану експортувати в Росію бойові безпілотники. Також він додав, що розповсюдження Іраном БПЛА є загрозою, що виходить далеко за межі України.

21 жовтня Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо постачання в Росію іранських дронів "Shahed-136" і "Mohajer-6", а також балістичних ракет малої дальності "Fateh-110" та Zolfaghar.

За матеріалами слідства, є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади й оборонно-промислового комплексу умисно допомагають РФ у війні проти України.

Зазначається, що метою розслідування є поіменне встановлення причетних осіб, способу та маршрутів перевезення цих озброєнь і подальше притягнення винних до відповідальності.

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