Себастьєн Лекорню заявив, що це спроба "залякати" Францію.

Міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Росія безпосередньо погрожувала французьким літакам у Чорному морі.

"Місяць тому російська система управління повітряним рухом погрожувала збити французький літак в Чорному морі, хоча ми перебували в міжнародній вільній зоні,в якій ми патрулюємо", - сказав він в інтерв'ю французькому радіо RTL.

Коментарі Лекорню прозвучали в той момент, коли війна на Україні йде вже третій рік, і на тлі зростаючого песимізму з приводу результату конфлікту.

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Однак європейські уряди наполягають на тому, що президент Росії Володимир Путін все ще не взяв верх.

"Все більш агресивна позиція Москви пояснюється тим, що у Росії проблеми на полі бою в Україні. Це старо, як холодна війна, але ми бачимо повернення особливо агресивної позиції Росії", - сказав він.

За словами Лекорню, російський військовий корабель також недавно кинув якір в Бе-де-Сен на півночі Франції на кордоні територіальних вод в спробі "залякати" Францію.

Допомога Франції для України - останні новини

Париж планує протягом поточного року надати Україні до 3 мільярдів євро на допомогу. Франція надала Україні військову допомогу на загальну суму 1,7 мільярдів євро у 2022 році та 2,1 мільярдів євро у 2023 році

Пізніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція планує передати Україні нові експериментальні дрони-камікадзе, поставки можуть відбутися в найближчі тижні.

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