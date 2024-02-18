Поставки можуть відбутися найближчими тижнями.

Франція планує передати Україні нові експериментальні дрони-камікадзе, поставки можуть відбутися найближчими тижнями. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю Journal du Dimanche.

За його словами, Франція розробляє дрони-камікадзе нового покоління, і цей проект перебуває на стадії тестування.

"Україна буде однією з перших, хто отримає вигоду від цих безпілотників протягом наступних кількох тижнів. Це також можливість випробувати це нове покоління техніки в бою. І тут наші інтереси збігаються", - сказав він.

Відео дня

Лекорню також додав, що завдяки програмам військової економії франціа змогли подвоїти виробничі потужності, з можливістю до 2024 року виготовити до 78 гармат "Цезар" для України на заводах компанії Nexter.

Він також додав, що Франція потроїла щомісячні поставки снарядів в Україну, і зараз виробляє 3 000 снарядів на місяць, водночас визнавши, що цього обсягу недостатньо.

Також, зазначив Лекорню, Франція є однією з європейських країн, яка навчає найбільше українських солдатів: з початку війни вже підготували 10 000, а до 2024 року планується підготуватио ще від 7 000 до 9 000, як на загальних, так і на спеціалізованих курсах.

Дрони для України

Раніше повідомлялося, що Велика Британія та союзники планують поставити в Україну тисячі безпілотників зі штучним інтелектом. Такі безпілотники зможуть збиратися в рій та одночасно атакувати російські цілі без участі оператора.

На сьогоднішній день БПЛА, можливо, є найбільш смертоносною зброєю в українському арсеналі, і росіяни це знають, тому вони вдосконалюють свої системи РЕБ. Однак ні перше покоління "глушилок", РП-377, ні друге покоління - "Волнорез" - не справляються з цим завданням.

Вас також можуть зацікавити новини: