Проросійські суб'єкти провели спуфінг-атаку й намалювали великий символ війни Z. Підробка даних AIS збільшує ризик аварій на морі.

Росія віддалено підробила дані автоматичної ідентифікаційної системи (AIS) комерційних суден, щоб створити зображення 65-кілометрового рашистського символу Z на Чорному морі. Його було видно в програмному забезпеченні відстеження з відкритим кодом.

Про це свідчить аналіз, проведений Geollect з 14 травня 2023 року, пише Міноборони Великої Британії з посиланням на свою розвідку.

"AIS використовується для відстеження суден, у тому числі для забезпечення їхньої безпеки. Сліди на зображенні свідчать про швидкість судна до 102 вузлів (188 км/год), що означає, що вони були підроблені", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

У британській розвідці зазначають, що проросійські суб'єкти, імовірно, провели спуфінг-атаку (коли особа або програма маскується під іншу за допомогою фальсифікації даних, - УНІАН) як інформаційну операцію, щоб, спробувати підняти моральний дух росіян перед очікуваним українським контрнаступом.

"Підробка даних AIS збільшує ризик аварій на морі. Попри віртуальні інформаційні операції Росії в Чорному морі, її фізичний флот залишається вразливим: 24 травня 2023 року було атаковано корабель збору розвідданих "Іван Хурс"", - повідомили в розвідці Британії.

Атака на російський корабель Іван Хурс - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 травня посійські телеграм-канали повідомили, що поблизу берегів Туреччини морські дрони нібито атакувати розвідувальний корабель РФ "Іван Хурс".

Після цього так звана "влада" Криму оголосила про закриття Кримського моста. Цього ж дня Росія терміново вивела в Чорне море фрегат "Адмірал Макаров".

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