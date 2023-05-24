Разом з тим, гауляйтер відзвітував про нібито військові навчання поблизу моста.

Російські Телеграм-канали повідомили, що поблизу берегів Туреччини морські дрони атакувати розвідувальний корабель РФ проекту 18280 "Іван Хурс".

За даними каналу "Рыбарь", морякам нібито вдалось успішно відбити атаку, корабель пошкоджень не отримав.

Атака нібито сталася після проходження Босфору - у 40 милях від нього у південній частині Чорного моря.

Відео дня

"Іван Хурс" - найсучасніший розвідувальний корабель у складі російського флоту. Він виконує завдання щодо забезпечення зв'язку, управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби. Устаткування корабля виявляє радіосигнали у всіх діапазонах частот і визначає місцезнаходження їхнього джерела.

Після новин про атаку на корабель РФ так звана "влада" Криму оголосила про закриття Кримського моста. За версією зрадника Сергія Аксьонова, міст нібито перекрили через військові навчання у цьому районі.

В мережі з'явилися кадри задимлення поблизу Кримського моста. Разом з тим, "влада" заявила, що це пов'язано із навчаннями. Наразі росЗМІ заявляють, що міст відкрили.

Паніка у Криму - останні новини

Із наближенням контрнаступу ЗСУ окупанти все менше почуваються у безпеці. Та й безпеки на півострові нема. Загарбники планують втечу з тимчасово окупованого Криму. Топ-менеджмент представництв російських державних компаній отримав вказівку готуватися до "евакуації".

В ОК "Південь" заявили, що громадянам Російської Федерації, які звикли жити та відпочивати в тимчасово окупованому Криму, варто звикати до звуків повітряної тривоги.

Вас також можуть зацікавити новини: