Напоготові ворог тримає до восьми "Калібрів".

РФ терміново вивела в Чорне море фрегат "Адмірал Макаров". Як повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, годину тому на бойове чергування ворог терміново вивів фрегат "Адмірал Макаров".

"Таким чином напоготові до восьми "Калібрів". Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги. В регіонах, де вона проголошена, залишайтесь в укриттях", - акцентує Назаров.

"Розгін" пропагандистів про атаку на розвідувальний корабель РФ - що відомо

Сьогодні російські Телеграм-канали заявили про нібито атаку на корабель "Іван Хурс", що сталося поблизу Туреччини. Корабель атаковано морськими дронами. При цьому стверджується, що екіпажу вдалося відбити атаку, а сам корабель неушкоджено.

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Після новин про атаку на корабель РФ так звана "влада" Криму оголосила про закриття Кримського моста. Водночас в Росії заявили, що міст нібито перекрили через військові навчання у цьому районі.

Військовий аналітик Олександр Коваленко повідомив, що крім "Івана Хурса" в складі російського флоту є лише ще один корабель подібного проекту, що робить втрату даної одиниці в лінійці проекту болючою для РФ.

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