Росія може атакувати Європу до 2030 року, - французький генерал

Глава Збройних сил Франції закликав Європу наростити видатки на оборону, щоб протистояти Росії.

Росія переозброюється настільки швидко, що через п'ять років стане "реальною загрозою" для Європи. Про це генерал Тьєррі Буркхард сказав для британської газети The Economist.

Буркхард, який готується 31 серпня піти з посади начальника Генерального штабу оборони (CEMA) Франції після чотирьох років перебування на цьому посту, сказав, що до 2030 року "Росія матиме засоби, щоб створювати військову загрозу для західних країн, і зокрема для європейських країн".

За словами Тьєррі Буркхарда, через масштаби переозброєння, яке проводить режим російського диктатор Володимира Путіна, виникає реальна загроза. Він сказав, що потрібно збільшувати інвестиції для захисту від потенційного великомасштабного конфлікту.

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Він сказав, що бойовий досвід Росії, її величезна чисельність і витривалість роблять її небезпечною: у конфлікті російський народ завжди протримається "на п'ять хвилин довше за нас".

Генерал попередив, що європейські збройні сили повинні адаптуватися до змін у веденні війни. Він нагадав урок війни з Росією в Україні: поле бою настільки прозоре, що комбатанти можуть "бачити за кожним кущем". З цього він зробив два висновки. Перший стосується зміни економіки летальності. Високотехнологічна зброя, на його думку, має залишатися вирішальною, але для виснаження ворога потрібні дешеві боєприпаси.

"Час від часу потрібні Феррарі. Але ми не виграємо війну за допомогою Феррарі", - сказав генерал Буркхард.

Другий висновок – про тактику та організацію, які є настільки ж важливими, як і технології. Він нагадав, що у 1940 році всі європейські армії мали танки, артилерію та літаки, але саме Німеччина інтегрувала їх у військо.

"Сьогодні всі мають дрони. Але перемога дістанеться арміям, які поєднають їх на суші, в повітрі та на морі", – каже він.

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Як писав УНІАН, Франція планує вдвічі збільшити оборонний бюджет, порівняно з роком. На даному етапі Франція, як і Україна, щорічно витрачає на армію 64 мільярди доларів (станом на 2024 рік, за даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру).

При цьому Франція планує і надалі збільшувати підтримку України. Інші союзники України в Європі також заявляли про підтримку. Вони мають намір звернутися до Європейського Союзу із проханням надати позику на десятки мільярдів євро, щоб спільно закупити зброю для України.

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