Франція вдвічі збільшить військовий бюджет, щоб вселяти страх, - Макрон

Президент Еммануель Макрон говорить про безпрецедентні загрози безпеці країни - це загроза з боку Росії, поширення ядерної зброї, тероризм і кібер-атаки.

Франція виділяє 6,5 млрд євро (7,6 млрд доларів США) на додаткові військові витрати. Кошти будуть виділені протягом наступних двох років. Про це рішення оголосив президент Франції Еммануель Макрон, передає Associated Press.

Причина збільшення оборонного бюджету - нові та безпрецедентні загрози, такі як Росія, розповсюдження ядерної зброї, тероризм і кібер-атаки.

У своїй промові Макрон, обґрунтовуючи збільшення витрат, закликав Францію до активізації зусиль із захисту Європи та підтримки України в боротьбі з повномасштабним вторгненням Росії. Він заявив, що Франція витратить 64 мільярди євро (74,8 мільярда доларів) на оборону в 2027 році. Це вдвічі більше, ніж у 2017 році.

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"З 1945 року свобода ніколи не зазнавала такої серйозної загрози, і ніколи вона не була такою серйозною. Ми спостерігаємо повернення до факту ядерної загрози і зростання кількості великих конфліктів. Щоб бути вільними в цьому світі, ми повинні вселяти страх. Щоб нас боялися, ми повинні бути сильними", - заявив Макрон.

Він наполягав на тому, що Франція може знайти кошти для збільшення військових витрат, одночасно скорочуючи державний борг. АР зазначає, що консервативні і вкрай праві партії підтримують збільшення видатків на оборону, в той час як ліві партії звинувачують уряд у тому, що він жертвує насилу завойованими соціальними пільгами заради військових витрат.

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Як писав УНІАН, Франція і Велика Британія нарощують чисельність спільних експедиційних сил (CJEF). Військових, основне завдання яких полягатиме у стримуванні, буде до 50 тисяч. Зокрема, ці підрозділи можуть бути напрвлені в Україну після припинення вогню.

Крім того, Франція і Британія координуватимуть зусилля в ядерній сфері. Ці сили ядерного стримування можуть виступити проти спільного противника.

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