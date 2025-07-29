Дороги та мости ЄС не готові до війни з Росією, - єврокомісар

Європа виділяє 17 мільярдів євро на модернізацію доріг та будівництво мостів, які будуть потрібні військовим.

У Європі кажуть, що транспортна інфраструктура непідготовлена для війни з Росією. Танки НАТО, а також особовий склад та військові вантажі неможливо швидко перекинути дорогами загального значення або залізницею. Особливо неготовими вважають мости та тунелі. Про це сказав глава транспортного відомства ЄС Апостолос Ціцікостас в інтерв'ю Financial Times.

За словами Ціцікостаса, у разі російського вторгнення в країни НАТО для реагування на східні кордони будуть викликані танкові підрозділи. Він сказав Financial Times, що танки можуть застрягти у тунелях або спричинять обвал мостів. Тому ЄС планує витратити 17 млрд євро на реконструкцію інфраструктури континенту, щоб підвищити військову мобільність. Ці гроші спрямують на модернізацію старих та розширення стратегічних мостів, а також будівництво нових.

Він пояснив, що від здатності військ швидко переміщатися континентом залежить його захист. А сьогодні на переміщення військ від західних кордонів НАТО на східні можуть піти тижні або місяці. Він додав, що більша частина існуючої інфраструктури не була побудована з урахуванням необхідності перевезення армій. Зокрема, європейські дороги розраховані на переміщення вантажівок вагою до 40 тонн, тоді як танк важить до 70 тонн.

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За його інформацією, блок розробляє стратегію, щоб забезпечити переміщення військ "за лічені години, максимум за лічені дні" у відповідь на атаку, модернізуючи 500 інфраструктурних проєктів уздовж чотирьох військових коридорів, що простягаються по всьому континенту. Які це саме проєкти, не повідомляється з міркувань безпеки.

Також ЄС скоротить бюрократичні процедури, щоб уникнути "затримки танків у паперовій тяганині" під час перетину кордонів, зазначив Тзіцікостас.

Financial Times повідомляє, що стратегія транспортного відомства є частиною хвилі військових приготувань по всьому континенту на тлі попереджень про можливе розширення конфронтації з Росією та заплановане скорочення присутності США в Європі. Видання нагадало, що ЄС розпочинає план переозброєння на суму до 800 млрд євро.

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Як писав УНІАН, у Польщі розглядають сценарій початку конфронтації з Росією до 2027 року. польський прем’єр Дональд Туск заявив, що Польща має добре підготуватися до такого розвитку подій, оснастивши армію та підтримуючи стабільність суспільства.

Суттєво збільшує витрати на оборону і Німеччина. Щорічний оборонний бюджет країни подвоїться до 162 млрд євро протягом чотирьох років. Ця сума включає 9 млрд євро на рік на допомогу Україні у відбитті російської загрози.

Збільшує витрати на оборону й Франція. За словами президента країни Еммануеля Макрона, через нові загрози Франція витратить 64 мільярди євро (74,8 мільярда доларів) на оборону в 2027 році. Це вдвічі більше, ніж у 2017 році.

Тим часом США не міняють планів щодо скорочення військової присутності в Європі. За даними Politico, триває масштабна переоцінка військової присутності США по всьому світу під керівництвом Пентагону. Наслідком може стати перегрупування американських військ зі зростанням напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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