Він зауважив, що Москва повинна погодитися на припинення вогню, що відкриє шлях до переговорів.

Франція продовжить посилювати допомогу Україні та тиск на країну-агресорку Росію. Таку заяву зробив французький президент Еммануель Макрон за підсумками розмови з Володимиром Зеленським.

"Я підтвердив підтримку Франції: ми продовжуватимемо посилювати нашу допомогу Україні і збільшуватимемо тиск на Росію, яка повинна нарешті погодитися на припинення вогню, що відкриє шлях до переговорів, які приведуть до міцного і тривалого миру за повного залучення Європи", – написав він у соцмережі Х.

За словами Макрона, говорили також і про важливість боротьби з корупцією "на чолі з незалежними і повністю ефективними інституціями".

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"Ми поділяємо переконання, що сьогодні Україна також відрізняється від Росії тим, що, незважаючи на війну, вона залишається живою демократією – і що вона сповнена рішучості продовжувати рух вперед на своєму європейському шляху", – зазначив президент Франції.

Також лідери країн обговорили зміцнення співпраці між Францією та Україною.

Розмова Зеленського і Макрона: інші подробиці

В Офісі президента України за підсумками розмови Володимира Зеленського з французьким лідером Еммануелем Макроном заявили, що сторони говорили, зокрема, і про потенційну зустріч Зеленського із російським диктатором Володимиром Путіним.

Так, глава держави сказав французькому колезі, що готовий зустрітися з правителем РФ, і Україна очікує відповіді Росії на пропозицію провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. Крім того, на такій зустрічі обовʼязково мають бути присутні представники Європи.

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