Напередодні Британія підписала взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії.

В Росії почали погрожувати Швеції та Фінляндії військовим вторгненням, якщо уряди цих країн зважаться на вступ до НАТО.

Про це заявив заступник голови РФ при ООН Михайло Полянський, цитує пропагандистське РИА Новости.

"Вступ Швеції і Фінляндії в НАТО не буде ударом по безпеці РФ, Росія готова протистояти загрозі Альянсу", - спершу сказав Полянський.

Далі він додав, що як тільки Фінляндія і Швеція стануть членами НАТО і підрозділи Альянсу будуть там, ці території стануть можливою ціллю для військових РФ.

Як повідомляв УНІАН, президент Фінляндії Саулі Нііністе і прем'єр-міністр Санна Марін підтримали членство країни в Організації Північноатлантичного договору - заявка повинна бути подана "якомога швидше".

11 травня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії, відвідавши обидві нордичні країни.

Крім того, керівництво правлячої Соціал-демократичної партії Швеції 15 травня оголосить позицію щодо вступу в Альянс. За даними ЗМІ, Країна подасть заявку на приєднання до НАТО вже наступного тижня.

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