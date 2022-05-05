У відомому німецькому ЗМІ вважають, що час і місце для навчань вибрано не випадково.

Російська армія провела імітаційний запуск балістичних ракет "Іскандер", які можуть нести ядерні боєголовки, в Калінінграді. Враховуючи місце, час і характер навчань, це можна сприймати, як сигнал Заходу.

Таку думку висловив німецький портал Spiegel у матеріалі про імітаційний пуск російських балістичних ракет.

Армія РФ здійснила поодинокі і групові удари в "електронному" режимі по мішенях, які зображували пускові установки ракетних комплексів, аеродроми, скупчення військової техніки, командні пункти умовного ворога та інші стратегічні об'єкти. Пуск виконувався в умовах "радіаційного та хімічного забруднення місцевості".

"Калінінград — російський анклав на Балтійському морі між двома членами ЄС і НАТО, Польщею і Литвою. Тому ні місце, ні час цих навчань не були обрані випадково", — зазначили журналісти Spiegel.

Загроза застосування ядерної зброї Росією: що відомо

Наприкінці квітня МЗС РФ Сергій Лавров заявив про "реальну небезпеку початку Третьої світової війни". Раніше він опосередковано натякнув на можливе використання ядерної зброї в Україні.

За словами президента Володимира Зеленського, від російського керівництва можна очікувати нанесення ядерного удару. Зараз, згідно з даними української та іноземних розвідок, РФ не готує свої ракети з ядерними боєголовками.

США і Британія повідомили Росії про відповідь у разі застосування ядерної зброї. У Штатах вже запропонували використати армію, якщо Путін зважиться натиснути "червону кнопку". На думку генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, президент РФ близький до цього кроку.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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