Представник країни-окупанта заявив, що ризик великий, адже його провокує "накачування України зброєю".

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув погрозами через постачання Україні західного озброєння. Він вважає, що військова допомога Україні провокує "ядерну війну" з НАТО.

Про це він заявив у Telegram.

Медведєв обурений тим, що у Європі та США говорять про ядерні погрози РФ. Водночас соратник Путіна сам зачепив цю тему й знову пригрозив НАТО ядерною війною.

Він звинуватив західні країни у розв'язанні proxy war з Росією, а також зробив низку гучних заяв щодо країн НАТО, які допомагають Україні оборонятися від російських загарбників.

"Накачування країнами НАТО України зброєю, підготовка її військ до використання західної техніки, відправлення найманців та проведення навчань країн Альянсу біля наших кордонів підвищують ймовірність прямого та відкритого конфлікту НАТО з Росією замість "війни за довіреністю", що ведеться. Такий конфлікт завжди має ризик переходу в повноцінну ядерну війну. Це буде катастрофічним для всіх сценарієм", - написав він.

Ба більше Медведєв закликав НАТО "не брехати собі та іншим" та "просто думати про можливі наслідки своїх дій".

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров натякнув, що в майбутньому його держава може застосувати проти України ядерну зброю. Пізніше він знову не виключив таку можливість, однак у МЗС РФ заявили, що ядерну зброю використовувати не будуть.

До цього президент Володимир Зеленський попередив, що світу треба готуватися до ядерного удару агресора. Своєю чергою радник глави офісу президента Олексій Арестович застеріг керівництво РФ від ядерних ударів по території України.

У Держдепартаменті США пригрозили Кремлю наслідками у разі ядерного удару по Україні.

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