Росія стверджує, що атаковані в Севастополі кораблі мали гарантувати безпеку "зернового коридору".

Росія вчергове скликала засідання Ради Безпеки ООН з метою обговорення атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі та "зернової угоди".

Про це пише Укрінформ.

За версією РФ, атаковані кораблі були залучені до гарантування безпеки морського коридору для транспортування українського зерна.

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Засідання відбудеться у понеділок, 31 жовтня 2022 року. У секретаріаті Радбезу повідомили, що воно заплановане на першу половину дня. Його проведуть після розгляду розслідування щодо примусової посадки у Білорусі літака авіакомпанії Ryanair у травні 2021 року, яке провела Міжнародна організацієя цивільної авіації.

Росія в Радбезі ООН

Росія використовує засідання Ради безпеки ООН для поширення фейків щодо України. Так, постпред РФ в ООН Василь Небензя заявив, що на території України знайшли дрони, які повинні були переносити заражених інфекціями комарів. Він додав, що в Україні нібито реалізували проекти з вивчення можливості поширення інфекцій через птахів і кажанів.

Раніше повідомлялося, що представники ООН не знайшли доказів наявності біологічної зброї в Україні або розробки подібної зброї. Крім того, посол США Лінда Томас-Грінфілд і зовсім назвала ініційований Росією брифінг Радбезу ООН щодо нібито розробки біологічної зброї в Україні "колосальною тратою часу".

Водночас представник Албанії в ООН заявив, що Росія завантажує Раду безпеки ООН своїми пропагандистськими заявами, жодна з яких не виявляється правдивою.

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