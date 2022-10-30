Росія вчергове скликала засідання Ради Безпеки ООН з метою обговорення атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі та "зернової угоди".
Про це пише Укрінформ.
За версією РФ, атаковані кораблі були залучені до гарантування безпеки морського коридору для транспортування українського зерна.
Засідання відбудеться у понеділок, 31 жовтня 2022 року. У секретаріаті Радбезу повідомили, що воно заплановане на першу половину дня. Його проведуть після розгляду розслідування щодо примусової посадки у Білорусі літака авіакомпанії Ryanair у травні 2021 року, яке провела Міжнародна організацієя цивільної авіації.
Росія в Радбезі ООН
Росія використовує засідання Ради безпеки ООН для поширення фейків щодо України. Так, постпред РФ в ООН Василь Небензя заявив, що на території України знайшли дрони, які повинні були переносити заражених інфекціями комарів. Він додав, що в Україні нібито реалізували проекти з вивчення можливості поширення інфекцій через птахів і кажанів.
Раніше повідомлялося, що представники ООН не знайшли доказів наявності біологічної зброї в Україні або розробки подібної зброї. Крім того, посол США Лінда Томас-Грінфілд і зовсім назвала ініційований Росією брифінг Радбезу ООН щодо нібито розробки біологічної зброї в Україні "колосальною тратою часу".
Водночас представник Албанії в ООН заявив, що Росія завантажує Раду безпеки ООН своїми пропагандистськими заявами, жодна з яких не виявляється правдивою.
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