Тіньові покупці шукають вживане обладнання західного виробництва.

Росія шукає в Китаї вживані верстати, використовуючи тіньові мережі покупців, оскільки Кремль намагається отримати життєво важливе обладнання для збільшення виробництва озброєнь, пише Financial Times.

Зазначається, що таємна стратегія Москви з отримання високоточного обладнання є спробою обійти дедалі жорсткіші західні санкції та експортний контроль. Операції, що проводяться через мережі непрозорих компаній, стосуються старих високотехнологічних верстатів, вироблених західними компаніями, які залишаються в Китаї після десятиліть продажу місцевим заводам.

Вашингтонський центр перспективних оборонних досліджень (C4ADS), який виявив тіньову торгівлю, заявив, що складні схеми постачання свідчать про те, що заяви Москви про високоточні інструменти, які виробляються в Росії, ймовірно, "перебільшені".

Відео дня

Аналітик C4ADS Аллен Маггард підкреслює: "Те, що верстату два чи три десятиліття, не означає, що він не здатен виробляти прості компоненти для зброї".

Робота через посередників

Одна закупівельна мережа, виявлена C4ADS і підтверджена FT, стосується московської компанії AMG, російського військового постачальника, який минулого року потрапив під санкції США. У 2022 році AMG збільшила імпорт інструментів з числовим програмним управлінням (ЧПУ), виготовлених японським виробником верстатів високого класу Tsugami. Такі інструменти є важливими для оборонної промисловості, оскільки вони дозволяють автоматизувати високоточну, високошвидкісну маніпуляцію та фрезерування металу.

За словами журналістів, публічні документи показують, що AMG уклала контракти на придбання верстатів для компанії "Комета", яка розробляє системи озброєнь для Росії, зокрема системи протиракетної оборони, реактивну зброю і ракетні системи. Верстати Tsugami були помічені у використанні на різних військових об'єктах.

Водночас митні документи показують, що AMG купила обладнання Tsugami на суму близько 600 000 доларів у 2021 році в офіційного японського постачальника. Після вторгнення ця сума зросла до $50 млн у 2023 році, причому весь приріст припав на двох тіньових посередників. Перший постачальник – Amegino, що перебуває під санкціями США і базується в ОАЕ. Другий посередник – ELE Technology, яка обманним шляхом представляє себе як "підрозділ компанії Gray Machinery Company", американського дистриб'ютора верстатів. Насправді ELE Technology базується у Китаї.

Компанія Tsugami повідомила FT, що не постачала жодних товарів безпосередньо ELE. Згідно з інформацією на сайті ELE, в даний час вона продає два вживаних верстати Tsugami, які були виготовлені в 2001 і 2005 роках. Документи свідчать, що Amegino організувала для ELE відправку товарів на суму $2,7 млн до Росії на початку 2023 року.

Tsugami покладається на китайський ринок вже близько 20 років. За оцінками однієї особи, пов'язаної з компанією, в Китаї налічується понад 100 000 машин Tsugami з 200 000 по всьому світу. Це ринок, на який Москва націлилася після того, як у 2022 році офіційні постачальники машин Tsugami пішли з Росії. Міністерство торгівлі Японії заявило, що працює з партнерами по G7 над посиленням заходів з протидії обходу санкцій.

У статті також вказано, що інша російська компанія, UMIC, придбала верстати та деталі на суму $2,9 млн у таких країнах, як Ізраїль, Японія, Корея, Німеччина, Швеція та Швейцарія. У всіх випадках обладнання було відправлено з Китаю і куплено в юанях через торгових партнерів, що базуються в Китаї. На відміну від AMG, UMIC не підпадає під санкції США.

Оборонна промисловість РФ

Оборонна промисловість Російської Федерації попри обмеженість виробничих потужностей зможе забезпечити матеріальну перевагу над Україною у 2024 році. Так вважають у Міністерстві оборони Великої Британії.

Раніше УНІАН писав, що через війну проти України модернізація російської армії була відкинута на 18 років назад. Тепер російська оборонна промисловість розбирає холодильники на запчастини.

Вас також можуть зацікавити новини: