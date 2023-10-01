В ЄС розглядають різні пропозиції про виділення на фінансування України 50 млрд євро і ще 20 млрд євро на Збройні сили України.

В Європейському Союзі не чекають на врегулювання бюджетних питань в Сполучених Штатах Америки стосовно допомоги Україні, а збільшують підтримку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав на пресконференції у Києві.

Високий представник ЄС висловив розуміння, що широкий загал людей зацікавлений останніми рішеннями Конгресу США стосовно бюджетних питань.

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"Декілька днів тому відбулося ще одне голосування, коли демократи та частина республіканців проголосували за виділення 300 мільйонів доларів для Збройних сил України. Тож, ми вважаємо, що на правильному шляху", - сказав Боррель.

Водночас, він сказав, що в ЄС були здивовані, що "домовленість в останній момент набула такого вигляду, що ми маємо глибоко та ретельно шкодувати". "Ми віримо, що це ще не останнє слово. Після почутого від президента Байдена, який закликав це рішення переглянути, я маю надію, що це не буде остаточним рішенням, і Україна й надалі матиме підтримку з боку США", - наголосив Боррель.

"З нашого боку, ми не чекали на те, коли це рішення буде ухвалене, аби збільшити наші пропозиції для підтримки України", - сказав Боррель.

Високий представник ЄС нагадав, що Європейська комісія нещодавно оголосила пропозицію для країн-членів виділити на фінансування України 50 млрд євро.

Також Боррель зазначив, що раніше на неформальній зустрічі Ради ЄС у Толедо він запропонував створити внутрішній фонд в межах Європейського фонду миру на суму 20 млрд євро на чотирирічний період.

"Обговорення триває. Усе треба розглянути разом. Але, це свідчить, що наша підтримка для України не лише триває, а й збільшується", - наголосив Боррель. Високий представник ЄС сподівається, що країни-члени ухвалять відповідні рішення до кінця цього року.

"Подивимось, що відбуватиметься у Сполучених Штатах. Але з нашого боку ми продовжимо підтримувати і збільшувати нашу підтримку", - заявив Боррель.

Водночас, як наголосив Боррель, підтримка України від Євросоюзу "не залежить від того, як розвиватиметься війна у наступні дні або тижні". Бо українські військові воюють з великою відвагою в умовах значних російських оборонних фортифікаційних споруд.

"Супутникові знімки показують, що у деяких випадках ці фортифікації розтяшуються в глибину і шир на 25 км. Тож, контрнаступ є складним завданням на території, яка повністю замінована, що робить дуже складним використання механізованої військової техніки для того, аби швидко просуватися", - наголосив Боррель.

Тому, він пояснив, що допомога ЄС не залежить від одноденних просувань, а є постійною і структурованою підтримкою, бо доводиться стикатися з екзистенційною загрозою для Європи.

Боррель сказав, що для того, аби українці на полі бою були більш успішними, їх треба забезпечувати кращою зброєю швидше.

Скорочення видатків бюджету США

Як повідомляв УНІАН, впродовж останніх тижнів у США загострилася внутрішньополітична криза на тлі фактичного початку передвиборчої президентської кампанії. Через позицію частини республіканців, які виступають за різке скорочення видатків бюджету, зокрема і на допомогу Україні, Конгрес не зміг вчасно ухвалити державний бюджет на наступний фінансовий рік, що стартує 1 жовтня.

Отримувати схвалення допомоги Україні в Конгресі США стає все складніше. Майже половина республіканців у Палаті представників проголосували за виключення 300 мільйонів доларів з бюджету на оборону, призначених для навчання українських солдатів та закупівлі зброї.

Посол України в США Оксана Маркарова пояснила, що це означає для України. Вона переконана, що ухвалення тимчасового бюджету США, в якому немає нових витрат на підтримку України, для української держави означає продовження роботи з партнерами.

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