У той же час приблизно половина американців вважає, що США повинні переконати Україну укласти мир якомога швидше, щоб уникнути наслідків для американських домогосподарств, навіть якщо це означає, що Україна втратить частину території.

Згідно з дослідженням, проведеним Чиказькою Радою з глобальних справ у середині вересня, двопартійна підтримка військової допомоги США Україні ослабла. У той же час більшість американців як і раніше підтримують відправку додаткової зброї і матеріалів українцям.

Як пише The Washington Post, опитування Чиказької ради показало, що 63 відсотки дорослого населення США підтримують надання додаткової зброї та військових поставок українському уряду. Це можна порівняти з 65 відсотками в листопаді минулого року, але менше, ніж 72 відсотки в липні 2022 року.

Водночас серед республіканців підтримка зараз становить 50 відсотків, що на 18 процентних пунктів менше, ніж у липні 2022 року. Підтримка демократів становить 77 відсотків, майже не змінившись з 79 відсотків влітку 2022 року.

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Ставлення до можливого вторгнення Росії в країни НАТО

Опитування також перевіряло думки щодо двох гіпотетичних сценаріїв, пов'язаних з НАТО: вторгнення Росії до Німеччини та вторгнення Росії до Латвії чи Литви. Так, 64 відсотки американців заявили, що вони підтримали б відправку американських військ, якби Росія вторглася в Німеччину, а 57 відсотків заявили те ж саме, якби Росія вторглася в Латвію і Литву.

Демократи приблизно однаково підтримують захист Німеччини та її союзників у Прибалтиці, тоді як республіканці набагато більше підтримують захист такої країни, як Німеччина (64 відсотки), ніж Латвія, Литва чи Естонія (48 відсотків).

Скільки американці готові підтримувати Україну

Опитування Чиказької ради виявило неоднозначну підтримку ідеї допомоги Україні на невизначений термін. Так, 49 відсотків погодилися, що "Сполученим Штатам слід переконати Україну укласти мир якомога швидше, щоб уникнути наслідків для американських домогосподарств, навіть якщо це означає, що Україна втратить частину території". Аналогічна частина (47 відсотків) заявила, що Сполучені Штати повинні підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, навіть якщо в результаті американцям доведеться платити більш високі ціни на бензин і продукти харчування.

Більшість американців (55 відсотків) вважають, що ні Росія, ні Україна не мають переваги у війні, порівняно з 46 відсотками в листопаді минулого року. Тоді 26 відсотків заявили, що перевага є в України, і такий же відсоток заявив, що перевага у Росії. З тих пір сприйняття становища України погіршилося: 29 відсотків заявили, що у Росії є перевага, а 14 відсотків віддали перевагу у військовому відношенні українцям.

Мало хто очікує швидкого припинення конфлікту: 34 відсотки кажуть, що бойові дії триватимуть "більше року", ще 34 відсотки кажуть, що вони триватимуть ще два-чотири роки, а 15 відсотків кажуть, що вони триватимуть п'ять років і більше.

Зеленський продовжує користуватися популярністю в США: 67 відсотків оцінюють його позитивно, порівняно з 81 відсотком у березні 2022 року. Його рейтинг серед республіканців за цей період впав на 26 пунктів, але 55 відсотків продовжують мати про нього позитивне враження.

Американці майже єдині в тому, що звинувачують у війні президента Росії Володимира Путіна, причому близько 9 з 10 демократів і республіканців кажуть, що він заслуговує "великої" або "достатньої" провини.

Опитування Чиказької ради проводилося в інтернеті з 7 по 18 вересня серед 3242 дорослих по всій країні. Похибка вибірки для загальних результатів становить плюс-мінус два процентних пункти.

США та допомога Україні

30 вересня Конгрес США прийняв резолюцію про тимчасове фінансування, щоб уникнути шатдауну. У документі не передбачається допомога для України. У свою чергу президент США Джо Байден закликав не допустити зупинку підтримки України.

Крім того, спікер Палати представників США Кевін Маккарті поставив ультиматум для виділення допомоги Україні. За його словами, перед тим як допомагати Україні, потрібно забезпечити безпеку кордонів США. Після цього його зняли з посади.

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