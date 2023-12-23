Підставна Турецька авіакомпанія може скористатися прямим маршрутом через Польщу.

Росія перевозить нелегальних мігрантів до Європи через Мінськ підставною авіакомпанією. Авіакомпанія під назвою Southwind Airlines розташована в Анталії і була створена після початку війни в Україні, проте три літаки і велика частина співробітників компанії - з московської Nordwind Airlines.

Видання Bild пише , що Nordwind Airlines належить турфірмі Pegas Touristik, а її власники - росіяни з турецьким корінням. Так, нещодавно влада Білорусі заявила про відкриття прямих рейсів зі Стамбула до Мінська за €125 з меншим на 2 години часом польоту, ніж у компанії Belavia (остання не може відправляти рейси в ЄС через санкції).

Причина, як пише Bild, полягає в тому, що підставна турецька авіакомпанія може скористатися прямим маршрутом через Польщу. Білоруським авіакомпаніям же доводиться робити мегадугу над Росією.

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Видання з посиланням на владу Польщі зазначає, що нові рейси - це спроба обійти санкції і крок до організації спланованого напливу біженців через РФ і Білорусь і посилення міграційної кризи, про що також пишуть і білоруські журналісти.

У Варшаві впевнені, що Москва і Мінськ активізують "гібридну операцію" для посилення міграційної і, як наслідок, політичної кризи в західних країнах, особливо в Німеччині.

Ситуація з нелегалами в ЄС

Влітку прикордонні сили Польщі піддавалися постійним нападам на кордоні з Білоруссю. Зокрема, процес нелегального перетину мігрантами кордону організовують білоруські прикордонні служби.

Польща додатково перекинула до кордону з Білоруссю до 10 тисяч військовослужбовців для підтримки сил прикордонної служби.

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