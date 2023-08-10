Додаткові сили військових допомагатимуть Прикордонній службі Польщі охороняти кордон з Білоруссю.

Польща додатково перекине до кордону з Білоруссю до 10 тисяч військовослужбовців для підтримки сил Прикордонної служби.

Про це заявив у четвер міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пишуть The Guardian і Rzeczpospolita. За його словами, кількість солдатів на польсько-білоруському кордоні "буде приблизно такою ж, як і раніше", коли в 2021 році Білорусь сприяла нелегальним мігрантам у перетині кордону.

"Це буде близько 10 тисяч солдатів. З них 4000 будуть безпосередньо підтримувати прикордонну службу, а 6 тис. перебуватимуть у резерві. Ми переміщаємо армію ближче до кордону з Білоруссю, щоб відлякати агресора, аби він не посмів напасти на нас", - сказав міністр.

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Блащак також зазначив, що протягом двох років у Польщі буде найсильніша сухопутна армія в Європі за умови, що процес зміцнення армії триватиме. "Краще витратитися на Військо Польське, ніж на іноземні війська", - сказав він.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник міністра внутрішніх справ Мацей Васік заявив, що Польща направить до кордону з Білоруссю додатково 2000 військовослужбовців. Це вдвічі більше, ніж запросила Прикордонна служба для зміцнення кордонів.

Таке посилення необхідно через те, що Прикордонні сили Польщі зазнають постійних нападів на кордоні з Білоруссю. Зокрема, процес нелегального перетину мігрантами кордону організовують білоруські прикордонні служби.

Ситуація ускладнилася після того, як в липні в Білорусь почали масово прибувати найманці "ПВК Вагнер". Нещодавно польська влада заявила, що найманці ПВК "Вагнер" намагалася проникнути на територію країни з Білорусі.

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