Військовий вантаж через Астрахань і Волгоград планується доставити на кордон України.

У російських провладних телеграм-каналах повідомляють, що Іран нібито вже поставив Росії ударно-розвідувальні БПЛА "Shahed 129".

Це підтверджує і Цензор.НЕТ.

Партія іранських дронів відправлена Каспійським морем до Росії. Надалі військовий вантаж через Астрахань і Волгоград планується доставити на кордон України.

Відомо, що основу вантажу складають важкі ударні дрони "Shahed 129". При його розробці були взяті за основу ізраїльський дрон Hermes 450 і американський MQ-1 Predator.

Довжина фюзеляжу "Shahed 129" становить 8 метрів. Розмах крил - 16 метрів. Заявлена бойове навантаження – до 400 кг. Швидкість польоту – до 150 км/год з радіусом - до 200 км. Заявлена дальність польоту до 1700 км. Розробники стверджують, що безпілотник може перебувати в повітрі до 24 годин.

Додамо, що іранські безпілотники не перевірялися в умовах повномасштабної війни.

Раніше Олексій Арестович розповів, з чим був пов'язаний візит Путіна до Ірану.

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