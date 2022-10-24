В Ірані також пообіцяли "не залишитися байдужими" до результатів розслідування.

В Ірані заявили, що готові до спільного з Україною розслідування поставок Росії іранських дронів-камікадзе.

Про це заявив глава МЗС країни Хоссейн Амір-Абдоллахіян.

Чиновник пообіцяв "не залишитися байдужим", якщо використання іранських БПЛА окупантами буде доведено.

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Глава МЗС заявив, що минулого четверга обговорив можливе розслідування з жозепом Боррелем, представником ЄС із зовнішньої політики. "Ми готові до того, щоб група іранських і українських військових і експертів провела спільну зустріч, і ми також готові пред'явити будь-які наявні у них документи від імені України. Якщо нам на цій зустрічі стане ясно, що Росія використовувала Іранський безпілотник, ми не залишимося байдужими", - йдеться у зверненні чиновника.

Він також додав, що "загрози з боку Ірану щодо України немає, і ми не давали і не будемо давати ніякої зброї Росії".

Роль Ірану у війні в Україні: деталі

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня в Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що на територію Російської Федерації прибули іранські радники та інструктори щодо використання безпілотних літальних апаратів. Зокрема, відомо про підготовку операторів вже наявних БпЛА "Shahed-136" і перспективних БПЛА "Arash-2".

У серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. При цьому іранська влада офіційно заперечує продаж безпілотників Росії і стверджує, що зброя потрапила в РФ через треті країни. Проте вже в середині жовтня з'явилися повідомлення, що РФ замовила у Ірану ще більше 2 тисяч дронів.

Ізраїль, за даними ЗМІ, вже передав Україні розвіддані для боротьби з іранськими дронами.

Представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що США продовжать вживати заходів з метою перешкоджання Ірану експортувати в Росію Бойові безпілотники. Також він додав, що поширення Іраном БПЛА є загрозою, що виходить далеко за межі України.

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