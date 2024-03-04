У США заговорили про необхідність модернізувати системи ядерних озброєнь

Командувач Стратегічного командування США, генерал Ентоні Коттон заявив, що за наступні 10 років Росія та Китай можуть наздогнати Штати у кількості ядерної зброї.

На слуханнях Комітету Сенату США зі збройних сил він пояснив, що за наявності "приголомшливо швидкого" розвитку ядерних озброєнь у РФ та КНР до 2035 року їхня спільна кількість боєголовок може навіть перевищити американські запаси.

На думку генерала, Китай також досягне паритету зі США у ядерних озброєннях наземного базування. На думку командувача, зусилля та амбіції КНДР та Ірану у цій сфері "додають новий вимір складності до стратегічних розрахунків США".

Відео дня

У зв'язку з цим Коттон наголосив на необхідності продовження швидкої модернізації американських систем ядерних озброєнь, але уточнив, що стратегічні ядерні сили США "готові битися сьогодні".

Ядерна зброя - ризики у світі

У 2023 році в ході свого виступу перед російським парламентом 21 лютого Володимир Путін заявив про своє рішення призупинити участь Росії в договорі про стратегічні ядерні озброєння. Цей договір передбачав обмеження на виробництво ядерної зброї і вводив механізм взаємних інспекцій ядерних арсеналів США і Росії.

У Держдепі тоді відповіли, що США не планують нарощувати свій ядерний арсенал і не бачать у Росії можливостей робити це. Вашингтон хотів би повернутися до звичайного режиму взаємних інспекцій ядерних арсеналів.

На тлі ризику світової ядерної війни генеральний секретар Організації Об’єднаних націй Антоніу Гутерріш закликав країни світу працювати разом, щоб раз і назавжди стерти "пристрої руйнування" – ядерну зброю – з підручників історії.

Як відомо, після початку повномасштабної війни, Путін весь час вдається до ядерних погроз світу.

Вас також можуть зацікавити новини: