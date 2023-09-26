Режим ядерного роззброєння та нерозповсюдження має бути зміцнений.

На тлі ризику світової ядерної війни генеральний секретар Організації Об’єднаних націй Антоніу Гутерріш закликав країни світу працювати разом, щоб раз і назавжди стерти "пристрої руйнування" – ядерну зброю – з підручників історії.

"Єдиний спосіб усунути ядерну небезпеку – ліквідувати ядерну зброю", – сказав він.

За його словами, необхідним є також зміцнення режиму ядерного роззброєння та нерозповсюдження, в тому числі через Договори про нерозповсюдження ядерної зброї та заборону ядерної зброї, а також невідкладну ратифікацію договорів.

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Гутерріш закликав використовувати "непідвладні часу інструменти діалогу, дипломатії та переговорів, щоб пом’якшити напруженість і покласти край ядерній загрозі".

Загроза ядерної війни - це треба знати

Світові лідери у публічних заявах наголошують, що ризик світової ядерної війни досі є. Експерти прогнозують, що це може бути як обмежений ядерний конфлікт, так і тотальна ядерна війна. Вони описали три сценарії того, якою буде ядерна війна з РФ.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський виступив з трибуни ООН і заявив, що Росія заслуговує на роззброєння і зараз, оскільки терористи не мають права володіти ядерною зброєю.

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