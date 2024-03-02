Росія використовує брязкання ядерною шаблюкою, щоб вселити страх у західну аудиторію та послабити підтримку України.

Президент Росії Володимир Путін знову погрожує світу застосуванням ядерної зброї. Американські аналітики впевнені, що використання цього виду озброєння РФ в Україні або іншій країні світу є малоймовірним.

Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни на тлі того, що 1 березня Міноборони країни агресорки похвалилось успішним навчально-бойовим пуском міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", оснащеної роздільною головною частиною з блоками індивідуального наведення.

Аналітики також нагадали й промову Путіна що під час його звернення до Федеральних зборів 29 лютого. Там він заявив про наявність у Росії зброї, здатної вдарити по країнах Заходу.

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"Кремль часто використовує брязкання ядерною шаблюкою, щоб вселити страх у західну аудиторію та послабити підтримку Заходу для України. Застосування Росією ядерної зброї в Україні та за її межами є малоймовірним", - підсумували експерти.

Ядерні погрози РФ

Як повідомляв УНІАН, Путін пригрозив "трагічними наслідками" країнам, які наважаться відправити в Україну своїх військових.

У Міністерстві закордонних справ КНР не оцінили чергові ядерні погрози Путіна іншим країнам. Прес-секретар міністерства Мао Нін наголосила, що у ядерній війні не буде переможців.

Водночас у НАТО вважають блефом нові ядерні погрози Путіна.

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