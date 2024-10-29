Захід не зупинив 'союз зла' Росії та КНДР, наслідки будуть глобальними, - оглядач The Hill

Антиамериканські альянси, включаючи партнерство між Росією та Китаєм, а також тривале співробітництво Китаю та Північної Кореї, набувають нової значущості.

Захід нічого не зробив, щоб завадили альянсу Північної Кореї та Росії. Це матиме великі та довготривалі наслідки, пише у колонці для The Hill Джозеф Боско - нерезидент Інституту корейсько-американських досліджень, член консультативної ради Глобального тайванського інституту.

Введення північнокорейських військ на окуповану Росією територію України і їх можливе розгортання поблизу Курська свідчить про те, що Москва та Пхеньян більше не розрізняють оборону і наступ, грубо порушуючи міжнародне право. Російсько-північнокорейський альянс, на якому наполягає Кім Чен Ин, посилається на статтю 51 Статуту ООН, яка обґрунтовує втручання Північної Кореї як нібито акт самооборони. Однак це положення захищає лише право на оборону для держави, на яку напали. Тому спроби обґрунтувати агресію Північної Кореї та Росії проти України є хибними і суперечать основним міжнародним принципам, сформованим після Другої світової війни.

Представник з національної безпеки США Джон Кірбі зауважив, що північнокорейські війська, якщо вони будуть використані проти України, автоматично стануть законними військовими цілями. Міністр оборони США Ллойд Остін натякнув, що участь Північної Кореї може спричинити серйозні наслідки поза межами війни в Україні, зокрема для Індо-Тихоокеанського регіону.

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Реакція Південної Кореї та наслідки для глобальної безпеки

У відповідь на втручання Північної Кореї у війну, Південна Корея розглядає можливість постачання зброї для підтримки України. Сеул також допускає можливість направлення своїх військ, якщо конфлікт набуде ширших масштабів. Таким чином, Україна може стати новою ареною для відновлення Корейської війни, що ускладнить і без того важку ситуацію.

На тлі цього загострення, антиамериканські альянси, включаючи партнерство між Росією та Китаєм, а також тривале співробітництво Китаю та Північної Кореї, набувають нової значущості. Китай, Північна Корея, Іран та Росія протягом останніх місяців надавали Москві зброю, боєприпаси та підтримку, а Північна Корея стала першою країною, яка направила свої війська для підтримки російських сил.

Позиція США та наслідки для міжнародної політики

В умовах загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном, зростання напруженості через вторгнення Росії в Україну, а також можливих загроз з боку Китаю щодо Тайваню, американська система безпеки виявляється перевантаженою. Однак зовнішня політика США, зокрема в особі лідерів країни, залишається малопріоритетною темою.

В умовах зростаючого тиску новий "союз зла" може підготувати чергові загрози для демократичних країн світу.

Вступ КНДР у війну - що відомо

За даними південнокорейської розвідки, минулого тижня до Росії були відправлені війська КНДР, серед яких солдати елітного 11-го армійського корпусу, відомого як "Штурмовий корпус".

Як повідомляв УНІАН, цього тижня Україну відвідає південнокорейська делегація, аби обговорити відправку військ КНДР до Росії для війни проти України та заходи співпраці. Про це спочатку заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, а пізніше інформацію підтвердили в Офісі Президента України.

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