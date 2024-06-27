Наразі їм відомо про 17 загиблих, які пішли воювати проти України.

Шрі-Ланка закликала Росію дозволити її громадянам, які воюють у лавах російської окупаційної армії проти України, повернутися додому.

Після дводенних переговорів у Москві уряд країни попросив російську владу "дозволити громадянам, які беруть участь у війні Росії з Україною, повернутися додому, якщо вони цього бажають", пише Le Monde. Також вони хочуть отримати компенсації за 17 загиблих шрі-ланкійців.

Крім того, за даними країни, щонайменше один колишній військовослужбовець армії Шрі-Ланки загинув після приєднання до Збройних сил України. У травні парламент розпочав розслідування, щоб спробувати відстежити щонайменше 2 тисяч колишніх солдатів, які, як вважається, вступили у війну, переважно на боці окупантів.

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Міністр закордонних справ Тарака Баласурія під час візиту до Москви підняв питання про можливість добровільного повернення, дострокового розірвання контрактів і врегулювання виплати зарплати.

Іноземці у армії РФ

На початку року Непал заявив, що до лав російської армії завербували вже понад 200 непальців, вони вимагали повернути цих людей додому.

Про аналогічні спроби Індії писали ЗМІ. За їхніми даними, сім'ї 20 чоловіків повідомили владі, що їх заманили на війну проти України обманом.

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