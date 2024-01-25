Вони вимагають поернути їх додому.

Міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд заявляє, що наразі до лав російської окупаційної армії завербували понад 200 непальців.

В інтерв'ю Associated Press він повідомив, що вже щонайменше 14 з них загинули на війні. "Ми попросили Росію негайно припинити набір непальських громадян до своєї армії, негайно повернути тих, хто вже служить в армії, репатріювати тіла загиблих, а також вилікувати і повернути тих, хто був поранений в ході бойових дій", - сказав Сауд.

Непал вимагає, щоб РФ виплатила сім'ям загиблих грошові компенсації. В Росії ж кажуть, що мають тіла лише 12 загиблих. "У нас є інформація, що п'ятеро наших громадян, які воювали на боці росіян, перебувають у полоні української сторони. Ми просимо російську сторону вжити заходів для їхнього звільнення", - додав міністр.

Відео дня

За даними ЗМІ, разом з непальцями до окупаційної армії завербували і деяких громадян Куби. Восени кубинська влада заарештувала 17 осіб у справі про вербування їхніх громадян на війну проти України. "Вважається, що Україна також найняла деяких непальців для участі в бойових діях, але Сауд сказав, що не має більше інформації про це", - додає видання.

Водночас міністр заявляє, що на початку січня говорив з російськими офіційними особами в кулуарах конференції Руху неприєднання в Уганді. "Ми чітко дали їм зрозуміти, що наших громадян не можна вербувати в армію і негайно відправляти їх назад", - додав Сауд.

Вербування іноземців до лав армії РФ: що відомо

На початку грудня Непал вже закликав Росію повернути людей, яких та завербувала на війну. Тоді йшлося про шістьох загиблих в Україні непальців.

Вже у січні країна припинила видавати дозволи на роботу в Росії та Україні, щоб уникнути їхньої участі у війні.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Путін підписав укази, якими спростив прийом у російське громадянство для іноземців, які воюють на стороні Російської Федерації.

Вас також можуть зацікавити новини: