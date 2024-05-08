За даними слідства, зловмисники шукали потенційних найманців у кількох штатах.

Четверо людей заарештовані за обман молодих індійців, які змушували їх воювати за Росію проти України.

У березні Центральне бюро розслідувань (ЦБР) повідомило, що в такий спосіб було ошукано близько 35 індійських чоловіків. Мережа торговців людьми заманювала молодих людей до Росії, обіцяючи їм вигідну роботу або місця в університетах, пише Reuters.

Четверо заарештованих індійських громадян були перекладачем, фахівцем з оформлення віз і бронювання авіаквитків, а двоє з них були "головними вербувальниками" в південних штатах Керала і Тамілнад.

Відео дня

Розслідування "триває щодо інших обвинувачених, які є частиною цієї міжнародної мережі торговців людьми", - заявили представники індійських відомств.

За даними слідства, зловмисники шукали потенційних найманців у кількох штатах. Вони діяли через соцмережі та місцевих рекрутерів, пропонуючи "високооплачувану роботу в Росії". Молодим людям вербувальники обіцяли допомогу зі вступом до приватних вишів Росії, а також із безкоштовним продовженням візи. Тих, хто погоджувався, після приїзду в Росію відправляли на військову підготовку, а потім проти волі - в зону бойових дій.

Сім'ї двох індійських чоловіків, які загинули в Україні, розповіли Reuters, що вони вирушили в Росію, розраховуючи працювати в армії як "помічники".

Інші країни Південної Азії також застерегли своїх громадян після того, як стало відомо про численні випадки вербування в російську армію.

У середу Шрі-Ланка заявила, що "кілька" її відставних ветеранів війни були заманені на російсько-український фронт обіцянкою "солідної зарплати", громадянства та інших пільг, але нічого з цього не було надано.

Як РФ заманює громадян інших країн на війну

Родичі непальців, які воюють в Україні на боці РФ, вимагають від Москви повернути їхніх родичів. Наразі Росія завербувала до своїх лав близько 15 тисяч жителів, пропонуючи їм за службу 2000 доларів, писало CNN.

У грудні 2023 року Непал закликав Російську Федерацію припинити вербувати своїх громадян на війну проти України. Звернення було опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ Непалу.

Вас також можуть зацікавити новини: