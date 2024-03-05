Уряд Індії веде роботу з повернення ошуканих індусів із Росії.

Індія намагається повернути близько 20 своїх громадян, які опинилися у складі російської армії на лінії фронту в Україні. Їхні родини заявили, що чоловіків заманили на війну під хибним приводом.

Історії цих людей потрапили в заголовки національних газет в Індії, що збентежило уряд, який підтримує добрі стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, але заявляє, що "рішуче взявся" за розв'язання питання про те, що ці люди були мимоволі покликані в армію Москви.

"Ми вивели деяких із них і зараз працюємо над тим, щоб вивести інших", - заявили Financial Times у міністерстві закордонних справ.

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У міністерстві повідомили, що вони "активно займаються" всіма справами, пов'язаними з громадянами Індії, з метою дострокового звільнення з російської армії. При цьому родичі деяких із постраждалих заявили, що їх заманили в Росію обіцянками роботи в армії подалі від лінії фронту і постійного проживання в Росії на кордоні з ЄС, що є бажаним місцем для індусів, які шукають роботу.

Мохаммед Імран із Хайдарабада на півдні Індії сказав, що його 30-річний брат Мохаммед Асфан "потрапив у пастку" після перегляду відео на YouTube, в якому стверджувалося, що він зможе працювати в російській армії в Москві та отримати право на постійне проживання в Росії менш ніж через рік.

Брат зниклого заявив, що цього тижня планує вирушити в Росію на його пошуки. За його словами, його брат дістався до Москви в листопаді, йому дали підписати договір російською мовою, а в грудні відвезли на лінію фронту в Україну, після чого він зник. Мохаммед Імран розповів, що в січні один із колег його брата, який також працював в армії, повідомив, що Асфана поранили в ногу.

Крім того, група чоловіків із північних індійських штатів Пенджаб і Харьяна, які вирушили в Росію під Новий рік, розіслала родичам відео із закликом до влади про термінову допомогу. У відео один із них стверджує, що їх ввела в оману людина, яка запропонувала показати їм околиці, і що зрештою вони опинилися в Білорусі, де їх "передали російській армії" за в'їзд у країну без візи.

"Вони збираються відправити нас на передову, будь ласка, допоможіть нам терміново повернутися в Індію", - сказав один із чоловіків, Гурпріт Сінгх, своєму двоюрідному братові Балраджу Сінгху Сандху.

Перспектива використання іноземних найманців у російській армії вперше була піднята незабаром після початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли російське міністерство оборони заявило, що близько 16 тисяч сирійців приєднаються до Росії у війні.

Цього не сталося, але, за даними Conflict Intelligence Team, незалежної групи спостерігачів за російським військовим призовом, у лавах армії РФ помічені групи людей з кількох країн, що розвиваються.

Більшість із них заманюють до Росії місцеві вербувальники, які обіцяють зарплату, рівну тій, що отримують російські контрактники, або близько 2000 доларів на місяць. Ця цифра значна порівняно із середніми зарплатами в таких країнах, як Куба і Непал, хоча CIT сумнівається в тому, скільки насправді виплачується. Однак загальна кількість іноземних новобранців невелика.

"Це може бути кілька тисяч осіб з усіх країн. Це не сильно впливає на чисельність російських бойових сил", - зазначили в CIT.

Журналісти та волонтери нарахували трохи більше ніж 250 іноземних громадян, загиблих в Україні у складі російських військ станом на грудень 2023 року. Серед них були громадяни Непалу, Іраку та Замбії, але переважна більшість - вихідці з країн колишнього радянського блоку.

Багато жителів Центральної Азії приїжджають у Росію як трудові мігранти, і з'явилися повідомлення про те, що чоловіків із цих країн примушують підписати контракт із російською армією.

Росія також прагне залучити іноземців до своїх збройних сил, пропонуючи спрощений шлях до громадянства для тих, хто підпише річний контракт з армією - закон запровадили у вересні 2022 року, за півроку після початку повномасштабної війни проти України.

Війна в Україні - громадяни Індії на фронті

24 лютого 2024 року стало відомо, що представник МЗС Індії Рандхір Джайсвал закликав російську владу "достроково звільнити" індійців, які працювали допоміжним персоналом у російській армії.

Пізніше журналісти ВВС з'ясували, що росіяни обдурили щонайменше дюжину громадян Індії, яких відправили воювати на боці російських військ у війні проти України. При цьому щонайменше один із завербованих загинув.

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