За його словам, європейська політика зазнала краху.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив США у вибухах на газопроводах "Північного потоку". За його словами, це був терористичний акт "очевидно, здійснений під американським керівництвом".

З відповідною заявою Орбан виступив у літньому таборі Тушваньош у Румунії, передає Європейська правда. Угорський прем'єр вважає, що європейська політика зазнала краху і континент перестав захищати свої інтереси.

"Те, що ми мовчимо про підрив газопроводу Північний потік, що сама Німеччина мовчить про очевидний акт тероризму, здійснений під американським керівництвом проти її власності, і що ми не розслідуємо, не намагаємося з'ясувати й не порушуємо це питання юридично – так само як ми не вчинили правильно щодо прослуховування Ангели Меркель, яке було здійснене за допомогою Данії, – це не що інше, як акт покори", – стверджує Орбан.

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Вибухи на "Північних потоках"

Газопроводи "Північний потік", проходять через Балтійське море в Німеччину. Як повідомляв УНІАН, обидві нитки газопроводу "Північний потік–1", а також одна з двох ниток "Північного потоку–2" буди пошкоджені вибухами у 2022 році. Росія та Захід вказують один на одного, але кожен заперечує свою причетність.

У лютому 2024 року прокуратура Швеції закрила попереднє розслідування щодо вибухів на газопроводах "Північний потік". Висновок розслідування полягає в тому, що шведської юрисдикції у справі немає, і тому розслідування має бути закрито. Згодом Данія відмовилася від розслідування вибухів на газопроводах "Північного потоку" безпосередньо біля її територіальних вод.

Президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ Михайло Гончар вважає, що Захід вже завершив розслідування підриву російського газопроводу "Північний потік", однак не поспішає оприлюднювати результати.

"Досить швидко було все з'ясовано. Але не оприлюднюється не з тієї причини, щоб не зіпсувати відносини з Україною... коли має місце факт, що це зробила Росія, потрібно робити рішучі кроки. Тут вже просто заявами не обійдешся", — зазначив Гончар.

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