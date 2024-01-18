Сергій Лавров звинуватив США і їх європейських союзників в ескалації конфронтації.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обрушився з критикою на США за підтримку України. Він заявив про ризик конфронтації між ядерними державами, виключивши можливість обговорення з Вашингтоном питань стратегічної безпеки.

"Вже зараз все частіше говорять про пряме зіткнення ядерних держав", - сказав Лавров журналістам у четвер на своїй щорічній прес-конференції в Москві. "На Заході залишається все менше стримуючих факторів".

Він звинуватив США та їхніх європейських союзників у ескалації конфронтації з Москвою через неспровоковане вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, яке спровокувало найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни.

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"Ми не бачимо підстав не тільки для додаткових спільних заходів з контролю над озброєннями, але і для будь-якої розмови з США про стратегічну стабільність в цілому", - сказав він, пише Bloomberg.

Лавров виступив з попередженням, готуючись до поїздки в Нью-Йорк для участі в засіданнях Ради Безпеки ООН наступного тижня. Росія неодноразово вдавалася до ядерних загроз, оскільки її сили зазнають поразки в ході вторгнення, яке повинно було тривати всього кілька днів, викликаючи осуд з боку США і НАТО, а також країн, включаючи Китай та Індію, які заявили про більш нейтральну позицію щодо війни.

Рішення РФ про зупинку участі в договорі про СНО - останні новини

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив у червні, що адміністрація Байдена прагне обговорити з Росією питання контролю над озброєннями, через кілька місяців після того, як президент Володимир Путін призупинив участь своєї країни в новому ядерному договорі СНО.

Договір, термін дії якого закінчується в 2026 році, був останньою угодою між двома найбільшими ядерними державами, що обмежував їх арсенали стратегічних озброєнь. Президент США Джо Байден назвав вихід Путіна з договору "великою помилкою", заявивши при цьому, що немає ніяких ознак того, що Росія має намір застосувати ядерну зброю.

Лавров послідовно захищав вторгнення Росії в Україну в умовах широкого міжнародного засудження, хоча він неодноразово заперечував, що Москва планувала напад за кілька тижнів до початку війни.

Україна та її союзники стверджують, що війна закінчиться негайно, якщо російські війська підуть з окупованої території. Путін каже, що Росія продовжуватиме війну, щоб "демілітаризувати" Україну і не допустити її вступу до НАТО.

Перебуваючи під санкціями США та інших країн Групи семи, а також Європейського Союзу, Лавров прагне послабити спроби дипломатичної ізоляції Росії через війну, зміцнюючи відносини з державами глобального Півдня, а також Індією і Китаєм.

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