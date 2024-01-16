За словами глави українського МЗС, це сталося під час переговорів з міністром закордонних справ РФ в Анталії навесні 2022 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, як хотів вдарити свого російського візаві Сергія Лаврова по обличчю. В інтерв'ю проекту "Бомбардир" глава МЗС зазначив, що це сталося під час переговорів з міністром закордонних справ РФ незабаром після повномасштабного вторгення країни-агресора в Україну.

"Найскладніші переговори — це ті, де співрозмовнику хочеться встати і заїхати по обличчю, але ти не можеш собі це дозволити. І таких у мене було 2-3 рази так точно. Одні з них – з Лавровим, в Анталії навесні 2022 року", - сказав міністр.

Як відомо, тоді Кулеба назвав переговори в Туреччині складними, повідомивши, що учасники обговорювали припинення вогню та організацію гуманітарних коридорів.

Відео дня

Тим часом уже з'явилася реакція Кремля на заяву глави українського МЗС. Так, за словами представника зовнішньополітичного відомства РФ Марії Захарової, "неадекватність представників київського режиму є широко відомим фактом".

"У цьому, власне, і проблема - неосвічених агресивних людей набрали під виглядом міністрів розвалювати Україну за американські гроші", - сказала Захарова.

Переговри України з РФ - останні новини

Днями Пекін закликав Росію і Україну відновити мирні переговори. Зокрема, представник Китаю в ООН заявив, що "всі сторони в цьому конфлікті" повинні "зберігати спокій і проявляти стриманість".

До цього США і союзники таємно зустрілися з Україною з приводу мирного плану. Росію на зустріч не запросили.

Вас також можуть зацікавити новини: