У Держдепі США пообіцяли відповісти на крок Кремля.

Спікер Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що рішення Росії видворити двох дипломатів з посольства Штатів у Москві не залишиться без відповіді.

Як пише РБК-Україна, під час брифінгу Міллер наголосив, що рішення Кремля оголосити дипломатів США в Москві персонами нон-грата не має під собою підстав і є неспровокованим. У Держдепі вважають, що Росія переслідує співробітників американської дипустанови і замість конструктивної дипломатичної взаємодії обрала ескалацію.

"Ми шкодуємо, що Росія пішла таким шляхом, і ви, безумовно, можете очікувати, що ми відповідним чином відреагуємо на їхні дії", – сказав Міллер.

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Раніше Росія заявила, що двоє співробітників посольства Сполучених Штатів у Москві нібито співпрацюють із громадянином РФ, якого звинуватили в роботі з іншою державою. МЗС РФ зажадало, щоб перший секретар посольства США Джеффрі Сіллін і другий секретар Девід Бернстайн покинули країну протягом тижня.

США і Росія: останні новини

У четвер, 14 вересня 2023 року, США запровадили новий пакет санкцій проти Росії. До списку амерканського Мінфіну потрапили 24 фізособи, серед яких і громадяни Грузії та Польщі. Під санкціями також опинилися "Автоваз", "Москвич", "Трансмашхолдинг", "Росавтодор" та інші компанії.

Крім того, США уважно стежать за співпрацею РФ з іншими країнами в контексті війни Росії проти України. Зокрема, увагу привернув приїзд на зустріч з Путіним лідера КНДР Кім Чен Ина.

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