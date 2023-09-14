Росія спиралася на ці компанії Росія при імпорті "настільки необхідних товарів подвійного призначення".

Адміністрація Джо Байдена має намір ввести санкції проти п'яти турецьких компанії і одного громадянина Туреччини, які допомагали в обході санкції проти РФ.

Як пише Reuters, казначейство США включить до переліку компанії Margiana Insaat Dis Ticaret та Demirci Bilisim Ticaret Sanayi. Воно вважає, що Росія спиралася на ці компанії Росія при імпорті "таких необхідних товарів подвійного призначення".

Перша компанія здійснила сотні поставок російським підприємствам для виробництва безпілотників, друга – відправляла в Росію датчики і вимірювальні інструменти. Держдепартамент США введе санкції проти компанії Denkar Ship Construction за надання послуг по судноремонту раніше підпали під санкції судів компанії, пов'язаної з Міноборони РФ.

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Санкції введуть відносно турецького суднобудівного агентства ID Ship Agency і його власника Ількера Догруйола, а також компанії CTL Limited. Вона була посередником для поставок електронних компонентів американського і європейського виробництва.

Обхід санкцій Росією через Туреччину

Росія зуміла подолати санкції та експортний контроль, щоб збільшити виробництво ракет за межі довоєнного рівня.

Про це пише The New York Times з посиланням на офіційні особи США, Європи та України. Відтак, Україна тепер особливо вразлива до посилених атак у найближчі місяці.

Менш ніж через рік після початку війни Росія відновила торгівлю критично важливими комплектуючими, направивши їх через такі країни, як Вірменія і Туреччина. Американські та європейські регулятори намагалися співпрацювати, щоб обмежити експорт чіпів до Росії, але їм було важко зупинити потік через країни, пов'язані з Москвою.

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