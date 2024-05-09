Покищо росіяни залишаться на кордоні Вірменії з Туреччиною та з Іраном.

Вірменія домоглася виведення російських військових та прикордонників з частини своєї території. Про це домовились на особистій зустрічі у Москві самопроголошений президент Росії Володимир Путін та премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє вірменська редакція "Радіо Свобода".

Згідно з досягнутою угодою, російські прикордонні війська та військові контрольні пункти будуть виведені з районів Тавуш, Сюнік, Вайоц Дзор, Гегаркунік та Арарат.

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, "на прохання вірменської сторони російські прикордонники залишаться на вірменсько-турецькому та вірменсько-іранському кордоні".

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Зазначається, що російські війська перебували у Вірменії від часів розпаду СРСР. Фактично, це ті самі радянські війська, які стояли у Вірменські РСР, а потім залишилися підпорядкованими напряму Москві.

Російсько-вірменські відносини: останні новини

Як писав УНІАН, Вірменія більше не братиме участі у фінансуванні діяльності Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) – російського аналогу НАТО. При цьому Вірменія формально залишається у складі організації.

Також ми розповідали, що Вірменія пригрозила заблокувати російські телеканали на своїй території, якщо Москва проігнорує вимоги місцевої влади. Як заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян, Єреван розраховує "на повагу громадян та державного порядку Вірменії" з боку російських мовників.

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