За словами прем'єр-міністра Пашиняна, це станеться, якщо Москва проігнорує вимоги місцевої влади.

У Вірменії заблокують російські телеканали, якщо Москва проігнорує вимоги місцевої влади. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян, повідомляють росЗМІ.

За його словами, "ми розраховуємо при мовленні на повагу громадян та державного порядку Вірменії".

"Ми не вимагаємо чогось надзвичайного. Договір передбачає повагу до Вірменії та її інтересів. Враховуючи дружні стосунки, ми готові сім разів просити, потім сім вимагати. Але якщо після сьомого разу ці вимоги будуть проігноровані, іншого варіанту немає, ці телеканали мають бути відключені, не повинні вести мовлення", - сказав Пашинян. Відео дня

При цьому, за даними видання, глава вірменського уряду не уточнив, що саме мається на увазі під цими вимогами.

"Ще двічі вимагатимемо, якщо ні, то вже зараз ми маємо констатувати, яким буде наступний крок", - додав Пашинян.

ЗМІ нагадує, що з аналогічною загрозою виступив у середині квітня міністр високотехнологічної промисловості Вірменії Мхітар Айрапетян. За його словами, Єреван може в односторонньому порядку анулювати угоду з Москвою про співпрацю у сфері масових комунікацій, яка регулює мовлення російських телеканалів, якщо пропозиції про редагування документа не будуть ухвалені.

"Наприкінці березня Телевізійна та радіомовна мережа Вірменії оголосила, що в республіці заборонили трансляцію передач, які веде російський журналіст Володимир Соловйов. Відомство пояснило цей крок "порушенням" статей договору між Єреваном та Москвою про співпрацю у сфері масових комунікацій", - ідеться у статті.

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У лютому Вірмення "заморозила" участь в ОДКБ. Прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян звинуватив організацію у тому, що та не виконала своїх зобов'язань щодо Єревана.

Пашинян також зазначив, що питання про закриття російської військової бази у Вірменії поки що "не стоїть на порядку денному". При цьому він розкритикував владу РФ, яка кілька місяців тому "відкрито закликала вірменське населення повалити владу".

Торік Вірменія остаточно ратифікувала Римський статут про Міжнародний кримінальний суд. Таким чином, відтепер країна зобов'язана заарештувати правителя РФ Путіна в разі його приїзду.

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