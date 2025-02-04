Експерти виявили фрагмент російської ракети.

Пасажирський літак "Азербайджанських авіаліній" Embraer E190 збили з російського зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С".

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерело в уряді Азербайджану. Журналістам розповіли, що з літака, який розбився у Казахстані наприкінці року, вилучили фрагмент російської ракети:

"Азербайджанська сторона володіє фрагментом ракети "Панцир-С", який був вилучений з літака і ідентифікований за допомогою міжнародної експертизи".

Катастрофа Embraer E190

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня неподалік аеропорту Актау в Казахстані зазнав катастрофи літак "Азербайджанських авіаліній", який виконував рейс із Баку до Грозного. Загинули 38 людей, ще 29 - врятувалися.

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Головною версією катастрофи стало ураження літака засобами російської протиповітряної оборони. Повідомлялося, що пасажири та члени екіпажу могли зазнати осколкових поранень ще у повітрі.

В Азербайджані офіційно заявили, що пасажарський літак втратив керування через вплив засобів радіоелектронної боротьби РФ.

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