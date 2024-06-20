Це свідчить про те, де опинилася РФ на світовій арені.

У Білому домі вважають офіційний візит правителя РФ Володимира Путіна до КНДР і підписання з її лідером Кім Чен Ином договору про стратегічне партнерство "розширенням партнерства".

"Щодо зустрічі Путіна і Кім Чен Ина в Пхеньяні та всієї помпезності й пишноти, що відображають тоталітарний характер режиму в КНДР, очевидно, що йдеться про розширення партнерства", – заявив старший директор із питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер, якого цитує "Укрінформ".

За його словами, це також свідчить про те, де опинилася РФ на світовій арені. Карпентер додав, що зараз найближчими партнерами Кремля стали Північна Корея, Іран, Сирія і "певною мірою" Китай. Хоча Пекін не надає Росії зброю, але надсилає багато продукції подвійного призначення для виробництва передових систем озброєння.

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Зокрема, йдеться про нітроцелюлозу для виготовлення порохів, оптику, верстати для російського ВПК. Це все посилює загрозу безпеці України та Європи загалом.

"Це, в широкому сенсі, коаліція, яку збирає Росія", – підсумував посадовець Білого дому.

Він пропонує порівняти її з коаліцією з 50 країн у Контактній групі з питань оборони України і з приблизно 100 країнами, які "підтримали принципи Статуту ООН у Швейцарії".

Путін шукає підтримку у світі

The Wall Street Journal зазначає, що Путін оточує себе ворогами США. Військова співпраця Росії з Іраном, Північною Кореєю і Китаєм розширилася до обміну чутливими технологіями, які можуть загрожувати США та їхнім союзникам ще довго після завершення війни в Україні.

У Time додали, що візит Путіна до Північної Кореї більше нагадує крок відчаю, аніж налагодження зв’язків із союзником.

В Інституті вивчення війни переконані, що Путін хоче створити свій аналог НАТО. Також він прагне створити ілюзію, що західні країни єдині прихильники України, тоді як решта світу - стоїть за РФ.

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