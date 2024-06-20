Він прагне створити ілюзію, що західні країни єдині прихильники України, тоді як решта світу - стоїть за Росією.

Правитель РФ Володимир Путін хоче створити коаліцію країн, щоб позиціонувати це об'єднання як нібито альтернативу НАТО.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, йдеться про країни, які мають історично теплі зв'язки із СРСР. Напередодні візиту до В'єтнаму Путін опублікував статтю у в'єтнамській державній газеті Nhân Dân, в якій використовував ті ж наративи, що й у статті північнокорейській Rodong Sinmun .

"Путін послався на історичну пам'ять про підтримку Радянського Союзу В'єтнаму під час війни у В'єтнамі, яку назвав "героїчною боротьбою проти іноземних загарбників", і зазначив, що сьогодні виповнюється 30 років з дня підписання Договору про основні принципи дружніх відносин між Росією та В'єтнамом. .. похвалив В'єтнам за проведення "незалежної зовнішньої політики" та підтримку світового порядку, заснованого на "принципах рівності між націями та невтручання у внутрішні справи", повторивши свої похвали Північній Кореї 18 та 19 червня. Також президент РФ заявив, що, як і Північна. Корея, В'єтнам поділяє погляди Росії на формування нової системи "рівної та неподільної євразійської безпеки" - хоча В'єтнам, як і більшість Південно-Східної Азії, зазвичай не включається до політичних концепцій Євразії", - зазначили аналітики.

Відео дня

Своїми висловлюваннями правитель РФ заклав інформаційну основу євразійської структури безпеки під час свого візиту до Китаю у травні, а потім запропонував її у червневій промові. Тоді він заявив, що "євроатлантична система безпеки" руйнується і що західні "схеми безпеки та процвітання в Європі не працюють".

На думку експертів, Путін хоче створити коаліцію країн, яку міг би спробувати представити як реальну альтернативу НАТО. Також він прагне створити ілюзію, що західні країни єдині прихильники України, тоді як решта світу - стоїть за РФ.

"Путін, ймовірно, має намір використати історичну пам'ять про позитивні відносини з Радянським Союзом і попередню допомогу іншим державам для створення коаліції країн, яку він міг би спробувати представити як реальну альтернативу НАТО і підтримати інформаційні операції Кремля, який намагається помилково представити західні країни як єдиних прихильників України, у той час як решта світу стоїть за Росією", - додали в ISW.

Путін шукає підтримку у світі

Як пише The Wall Street Journal, Путін оточує себе ворогами США. Військова співпраця Росії з Іраном, Північною Кореєю і Китаєм розширилася до обміну чутливими технологіями, які можуть загрожувати США та їхнім союзникам ще довго після завершення війни в Україні.

19 червня стало відомо, що РФ та КНДР підписали договір про партнерство між країнами.

У Time назвали візит Путіна до Північної Кореї кроком відчаю.

Вас також можуть зацікавити новини: