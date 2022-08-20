З європейських країн лише Мальта жодного разу за 10 років не відмовила росіянам у притулку. А Німеччина відмовляла у 90% випадках.

За останні 10 років країни Європи відхилили 77% заявок росіян щодо надання їм притулку.

По це свідчать дані, зібрані проектом "Если быть точным".

За даними проекту, з 2012 року в країнах Європи попросили про притулок 153 тис. росіян, за цей час статус біженця отримали 35 тис. громадян РФ. У середньому по країнах, при першому розгляді задовольняється лише п’ята частина російських заявок. Процес може тривати роками, зазначили юристи.

Найчастіше громадяни Росії бажали потрапити до Німеччини, але влада країни їм відмовляла, зазначили атори дослідження. За 10 років до неї звернулися майже 54 тис. росіян – понад третина всіх прохачів із Росії. Німеччина відмовила у 90% випадків.

На другому місці за популярністю – Франція. Громадяни Росії надіслали їй понад 42 тис. заявок на притулок. Країна відхилила 76% прохань.

Ще значна частина росіян намагається втекти до Австрії, Польщі та Бельгії – більшості з них це не вдається.

З 2012 року прохачам із Росії жодного разу не відмовила лише Мальта – у неї попросили притулок 10 громадян Росії, йдеться в дослідженні.

Притулок можна попросити, якщо є докази, що людину неодноразово переслідувала держава (або афілійовані з нею структури) різними способами через її особисту позицію чи діяльність.

Нагадаємо, у низці країн Євросоюзу триває дискусія щодо можливості заборони на видачу віз громадянам Росії. З такою ініціативою вже виступили Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія. Наприкінці серпня міністри закордонних справ ЄС обговорять можливі візові обмеження для громадян Росії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Португалія виступила проти заборони на в'їзд російських туристів до Євросоюзу.

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