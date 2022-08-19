Естонія виступає за введення восьмого пакету санкцій проти Російської Федерації через її збройну агресію в Україні. Влада країни має намір звернутися з відповідною пропозицією до Єврокомісії.
Як передає портал ERR, в Міністерстві закордонних справ Естонії вважають, що нові обмеження повинні торкнутися економічного, енергетичного і торгового секторів Росії. А додаткові фізичні особи та організації заслуговують окремих санкцій.
Естонія також хоче бачити у восьмому пакеті обмеження на поїздки росіян до Європи. Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу повідомив, що наполягатиме на консенсусі в цьому питанні серед країн Шенгенської зони.
"Як міністр закордонних справ, я закликаю уряди інших європейських країн ввести додаткові внутрішні санкції, щоб зупинити поїздки громадян держави-агресора Росії в Європу, і спільно працювати над закриттям Шенгенської візової зони для російських громадян", — заявив Рейнсалу.
Нагадаємо, з 18 серпня Естонія припинила пускати громадян РФ з шенгенськими візами в свою країну. Слідом аналогічне обмеження ввела Польща. За заборону на видачу віз для росіян також виступають Литва, Чехія, Фінляндія і Данія.
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