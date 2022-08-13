У Литві заявили, що не хочуть, щоб росіяни насолоджувалися європейськими цінностями поки їхні співвітчизники вбивають українців.

В Литві власники Пакруойського маєтку, яке є найбільшим з подібних збережених споруд в країнах Балтії, з 12 серпня закрили вхід для російських туристів.

Про це повідомляє портал Delfi.

У маєток щорічно приїжджають сотні тисяч туристів з усієї Європи - він є найпопулярнішим місцем в Литві.

Маєток розташований недалеко від кордону з Латвією, поруч з Via Baltica, що з'єднує Варшаву з Таллінном і поруч з популярним серед російських туристів рундальським палацом.

"Ми не хочемо, щоб росіяни насолоджувалися створеними нами цінностями, користувалися красою і дізнавалися історію, яка була в минулому і яку ми створюємо кожен день. Поки одні насолоджуються поїздками, відпочинком і розвагами в Литві, їхні співвітчизники підривають, вбивають і знищують не тільки жителів України, а й культурні цінності цієї країни. Нам не потрібні криваві гроші російських туристів", - наголосив представник Пакруойського маєтку Гедрюс Клімкявічюс

Відвідати Пакруойський маєток зможуть тільки ті громадяни Росії, які зможуть довести, що вони постраждали від путінського режиму і отримали посвідку на проживання в ЄС.

Як раніше повідомлялося, Чехія проситиме країни ЄС заборонити шенгенські візи для росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: