Наразі Польща є країною, яку росіяни атакують у кіберпросторі найбільше всього.

Росіяни за допомогою кібератак намагаються отримати доступ до інформації щодо обсягів військової допомоги Україні. Про це в інтерв’ю "‎Економічній правді"‎ розповів віцепрем'єр-міністр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

За його словами, кількість російських кібератак на польську інфраструктуру кожен рік зростає вдвічі: це змушує уряд Польщі створювати "кібернетичний щит". Під особливим кібернетичним захистом перебуває логістичний хаб у Ряшеві, який знаходиться неподалік кордону з Україною.

Росіяни приділяють особливу увагу атакам на системи водопостачання, сектори охорони здоровʼя та фінансів. Мають місце атаки на урядові ресурси та органи місцевої влади.

Відео дня

Незважаючи на систематичне посилення захисту, Польща фіксувала випадки зламу системи. Втім, наразі рівень її безпеки оцінюють як високий.

Кібератаки росіян – останні новини

Раніше, нагадаємо, стало відомо, що хакерська група росіян Fancy Bear здійснила кібератаку на Соціал-демократичну партію канцлера Олафа Шольца. Відомо, що ця група входить до складу російської військової розвідки.

А ще раніше УНІАН писав, що російські хакери вчинили спробу завадити роботі європейської залізниці, а саме – системи сигналізації та мережі чеського національного залізничного оператора České dráhy. В результаті деякі з її функцій вийшли з ладу.

Вас також можуть зацікавити новини: