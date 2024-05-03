Відомо, що хакерська група Fancy Bear, яка зламала партію, входить до складу ГРУ РФ.

Уряд Німеччини заявив, що російські спецслужби зламали електронні поштові скриньки Соціал-демократичної партії канцлера Олафа Шольца в минулому році. Про це повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише Politico.

Відомо, що хакерська група Fancy Bear, яка зламала дані партії, входить до складу російської військової розвідки ГРУ. У Politico зазначили, що такі дії РФ показують, що Москва підриває політику Європи напередодні вирішальних виборів в ЄС, які відбудуться наступного місяця. Таким чином столиці європейських країн посилюють свою риторику, намагаючись перешкодити Росії впливати на політичні дебати.

У заяві німецького уряду йдеться про те, що російська хакерна група APT28 або Fancy Bear, яку викрили на цьому тижні, у грудні 2022 року використала вразливість в системі безпеки Microsoft Outlook, аби витягнути електронні поштові скриньки посадовців Соціалістичної партії Німеччини. Проте сама партія виявила таку кібератаку лише у 2023 році.

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"Це абсолютно неприйнятно і не залишиться без наслідків", - наголосила Бербок.

У зв'язку з цим інцидентом міністерство викликало посла РФ, повідомив речник МЗС.

Своєю чергою Чехія опублікувала заяву, у якій підтримала скарги Німеччини та повідомила, що її спецслужби виявили подібні випадки вторгнення Fancy Bear до чеських установ приблизно в той самий час.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Росія вже довготривалий час намагається "підірвати демократію та безпеку Чехії різними способами". Також він згадав нещодавні викриття навколо пропагандистської платформи "Голос Європи".

"Публічно вказувати пальцем на конкретного зловмисника таким чином є важливим інструментом захисту національних інтересів", - підкреслив дипломат.

Реакція ЄС та НАТО на кібератаки РФ

Водночас високий представник ЄС Жозеп Боррель рішуче засудив кібератаку Fancy Bear проти Німеччини та Чеської Республіки.

"ЄС сповнений рішучості використовувати весь спектр заходів для запобігання, стримування і реагування на зловмисну поведінку Росії в кіберпросторі", - запевнив політик.

У НАТО також підтримали Берлін та Прагу, додавши, що члени альянсу "сповнені рішучості використовувати необхідні сили і засоби для стримування, захисту і протидії повному спектру кіберзагроз, щоб підтримувати один одного, в тому числі шляхом розгляду скоординованих заходів реагування".

Видання нагадало, що Fancy Bear на постійній основі здійснює кібератаки на урядові об'єкти Європи. Санкції ЄС та дипломатична боротьба не змогли стримати російських хакерів. З початку війни в Україні країни ЄС потерпають від великої кількості кібератак, дезінформації та "гібридних" атак, а саме диверсії, які часто пов'язані з урядовими структурами РФ.

"Минулого року Європейський парламент попередив, що Fancy Bear становить "високий" рівень загрози для інституцій та агентств ЄС після того, як було встановлено, що він проводив хакерські кампанії проти щонайменше семи європейських урядів, йдеться у записці підрозділу ЄС з питань кібербезпеки", - повідомляє Politico.

Хакерські атаки Росії: останні новини

Раніше повідомлялось, що російські хакери намагалися зламати роботу європейської залізниці. За словами міністра транспорту Чеської Республіки Мартіна Купки, РФ робить багато спроб втрутитися у роботу залізничних мереж Європи в межах кампанії з дестабілізації Євросоюзу і саботування критичної інфраструктури.

Також на початку квітня було викрито хакерів ГРУ, які влаштували найбільший збій в історії "Київстар". Як відомо, у грудні 2023 року понад мільйон абонентів втратив сигнал мережі.

"Ми працюємо, щоб за нашим законодавством оголосити підозри, а у подальшому передати ці справи в МКС. Воєнних злочинців мають судити на міжнародному рівні!", - повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

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