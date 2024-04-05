Москву підозрюють у тисячах спроб послабити європейські транспортні системи після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Москву підозрюють у хакерських атаках на мережі чеського національного залізничного оператора та залізничні компанії в Латвії, Литві, Румунії й Естонії. Міністр транспорту Чеської Республіки Мартін Купка заявив, що Росія робить численні спроби втрутитися в роботу європейських залізничних мереж у рамках кампанії з дестабілізації Євросоюзу і саботування критичної інфраструктури.

Як повідомляє Financial Times, Купка поділився, що Москву підозрюють у тисячах спроб послабити європейські транспортні системи після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

За його словами, хакерська кампанія включала атаки на системи сигналізації та мережі чеського національного залізничного оператора České dráhy. Минулі атаки призвели до виходу з ладу систем продажу квитків і викликали занепокоєння через втручання в сигнали, що спричинило серйозні аварії.

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Згідно першого звіту агентства ЄС з кібербезпеки щодо загрози для транспорту, напади на залізничні компанії зростають, насамперед через вторгнення Росії в Україну. У ньому відзначено великі кібератаки "проросійських хакерських груп" на залізничні компанії в Латвії, Литві, Румунії та Естонії.

Міністр також відзначив, що Чеська Республіка планує будівництво високошвидкісної залізничної лінії, яка з’єднає Берлін, Прагу та Відень в межах чотирьох годин, а також вводить обмеження на можливість іноземних операторів брати участь у тендерах.

"Це не щось на зразок заборони, але ми б віддали перевагу європейським компаніям. Для цифрових частин, а також для систем сигналізації, ми однозначно вимагали обмеження на іноземних операторів, які надають певні частини, оскільки це частина критичної інфраструктури", - відмітив він.

Росія проти Європи

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що НАТО готове до багаторічної війни з Росією і в нього є ресурси, щоб дозволити собі тривалий конфлікт.

Також Росія посилює дезінформаційні атаки, спрямовані на підрив підтримки України в Європі, і останнім часом вони значно зросли в масштабі, майстерності та скритності.

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