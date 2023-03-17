Російські компанії вирішили шукати шлях обходу санкцій у Казахстані. Як повідомляє Reuters, так вони хочуть обійти обмеження та завезти на ринок РФ вкрай необхідні товари.
Росіяни буквально засипали своїх казахстанських партнерів проханнями постачати підсанкційну продукцію. Reuters підтвердив цю інформацію відразу у семи джерелах.
У запитах було буквально все: від підшипників і деталей літаків до рідкоземельних металів. Загалом у росіян дуже довгий список бажаних придбань. Він до себе включає в тому числі і промислове обладнання, залізничні підшипники, передову електроніку, радіообладнання, турбіни, деталі літаків, сировину та навіть матеріали для банківських карток.
Також два джерела Reuters відзначили, що збільшення запиту росіянами товарів з Казахстану пов’язаний з рішенням Туреччини. Анкара хоче придушити транзит санаційної продукції.
"Це означає, що бум тільки починається", - сказав один бізнесмен, який займається зовнішньою торгівлею.
Деякі російські представники хотіли узгодити з казахстанськими партнерами довгострокові контракти для обходу санкцій.
Росія і її спроби уникнути впливу санкцій: що відомо
Нідерландська прокуратура розслідує відразу 45 справ, у яких потенційні зловмисники допомагали Москві обходити санкції. У тому числі експорт з Нідерландів до Росії вівся через Казахстан.
РФ має успіхи в обході західних санкцій у забезпечення постачання напівпровідників й інших технології, важливих для створення зброї. Російський імпорт цієї галузі уже повернувся до рівня 2020-го року.
Путін знайшов куди збувати російську нафту, не зважаючи на санкції. Росія стала одним із основних імпортерів палива до цієї країни.