У Туреччині "лавка закривається", тепер потрібно шукати нового партнера.

Російські компанії вирішили шукати шлях обходу санкцій у Казахстані. Як повідомляє Reuters, так вони хочуть обійти обмеження та завезти на ринок РФ вкрай необхідні товари.

Росіяни буквально засипали своїх казахстанських партнерів проханнями постачати підсанкційну продукцію. Reuters підтвердив цю інформацію відразу у семи джерелах.

У запитах було буквально все: від підшипників і деталей літаків до рідкоземельних металів. Загалом у росіян дуже довгий список бажаних придбань. Він до себе включає в тому числі і промислове обладнання, залізничні підшипники, передову електроніку, радіообладнання, турбіни, деталі літаків, сировину та навіть матеріали для банківських карток.

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Також два джерела Reuters відзначили, що збільшення запиту росіянами товарів з Казахстану пов’язаний з рішенням Туреччини. Анкара хоче придушити транзит санаційної продукції.

"Це означає, що бум тільки починається", - сказав один бізнесмен, який займається зовнішньою торгівлею.

Деякі російські представники хотіли узгодити з казахстанськими партнерами довгострокові контракти для обходу санкцій.

Росія і її спроби уникнути впливу санкцій: що відомо

Нідерландська прокуратура розслідує відразу 45 справ, у яких потенційні зловмисники допомагали Москві обходити санкції. У тому числі експорт з Нідерландів до Росії вівся через Казахстан.

РФ має успіхи в обході західних санкцій у забезпечення постачання напівпровідників й інших технології, важливих для створення зброї. Російський імпорт цієї галузі уже повернувся до рівня 2020-го року.

Путін знайшов куди збувати російську нафту, не зважаючи на санкції. Росія стала одним із основних імпортерів палива до цієї країни.

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