Митні дані показують прямі поставки китайських штурмових гвинтівок, а також поставки дронів і бронежилетів через Туреччину і ОАЕ.

Китайські компанії, у тому числі пов'язана з урядом в Пекіні, відправили російським організаціям 1000 штурмових гвинтівок та іншого обладнання, яке може бути використано у військових цілях, включаючи деталі для дронів і бронежилети.

Про це пише Politico посилаючись на торговельні та митні дані. Поставки відбувалися в період з червня по грудень 2022 року, згідно з інформацією, наданою агрегатором митних даних ImportGenius.

Так, China North Industries Group Corporation Limited, один із найбільших державних оборонних підрядників країни, відправила гвинтівки в червні 2022 року російській компанії "Техкрим", яка також співпрацює з російською державою і військовими. Повідомляється, що гвинтівки CQ-A, створені за зразком M16, але позначені в митних даних як "цивільні мисливські рушниці", використовуються воєнізованою поліцією в Китаї і збройними силами від Філіппін до Південного Судану і Парагваю.

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Згідно з даними, наприкінці 2022 року російські організації також отримали 12 партій запчастин для безпілотників від китайських компаній та понад 12 тонн китайських бронежилетів через Туреччину.

Хоча митні дані не показують, що Пекін продає Москві велику кількість зброї спеціально для допомоги у військових діях, вони свідчать, що Китай постачає російським компаніям раніше невраховане обладнання "подвійного призначення" - комерційні товари, які також можуть бути використані на полі бою в Україні.

Da-Jiang Innovations Science & Technology, також відомий як DJI, у листопаді та грудні 2022 року надсилав деталі безпілотників, такі як акумулятори та камери, через Об'єднані Арабські Емірати невеликому російському дистриб'ютору. DJI перебуває під санкціями США з 2021 року за надання китайській державі дронів для спостереження за уйгурською меншиною в Сіньцзяні.

Окрім безпілотників, Росія місяцями покладалася на інші країни, включаючи Китай, для навігаційного обладнання, супутникових знімків, компонентів транспортних засобів та іншої сировини, щоб допомогти підтримати війну президента Володимира Путіна проти України.

Наразі незрозуміло, чи використовує Росія будь-які гвинтівки, включені до даних про поставки, на полі бою. Але дрони DJI були помічені на полі бою вже кілька місяців.

Згідно з митними даними, у грудні минулого року Росії вдалося імпортувати понад 800 тонн бронежилетів на суму близько $10 мільйонів. Бронежилети були виготовлені турецькою компанією Ariteks, і більшість із них були імпортовані безпосередньо з Туреччини, хоча деякі партії прибули до Росії через Об'єднані Арабські Емірати. Росія також імпортувала бронежилети китайської компанії Xinxing Guangzhou Import & Export.

Торгові дані також показують, що російська державна оборонна компанія "Рособоронекспорт" із 2022 року імпортує мікрочіпи, тепловізори і запасні частини, такі як газотурбінний двигун, з різних країн, від Китаю до Сербії і М'янми.

Тим часом посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що Пекін "прихильний просуванню мирних переговорів" в Україні. "Китай не створював кризу. Він не є стороною кризи і не надав зброї жодній зі сторін конфлікту", - сказав офіційний представник посольства Лю Пеньюй.

Посол Польщі в ЄС Анджей Садось коментуючи дані Politico заявив, що "через потенційно дуже серйозні наслідки така інформація має бути негайно перевірена".

Хоча західні санкції перешкоджають можливості Москви імпортувати все, від мікрочіпів до сльозогінного газу, Росія все ще може купувати товари для підтримки своїх військових дій у "дружніх" країн, які не дотримуються західних правил, таких як Китай або країни Перської затоки.

"Деякі комерційні товари, такі як безпілотники або навіть мікрочіпи, можуть бути адаптовані. Вони можуть трансформуватися з простого нешкідливого цивільного товару в смертоносний і військовий продукт", - сказав Сем Бендетт, старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу Росії у Вашингтоні, зазначивши, що предмети подвійного призначення можуть допомогти Росії просунутися на поле бою.

Експерти кажуть, що важко відстежити, чи продаються поставлені з Китаю товари подвійного призначення покупцям, які мають намір використовувати технологію в цивільних цілях або у військових цілях.

У тих випадках, коли Кремлю потрібні певні технології, вироблені, скажімо, в США, ЄС або Японії, у Москви є хитрі способи ухилитися від санкцій, які включають покупку обладнання у посередників, що знаходяться в країнах, котрі мають тісні торговельні відносини як із Заходом, так і з Росією.

Товари подвійного призначення також можуть стати для Китаю способом непомітно збільшити свою допомогу Москві, уникаючи при цьому санкцій, про які останні тижні попереджали офіційні особи у Вашингтоні і Європі, якщо Китай відправлятиме зброю російській армії.

Очікується, що в міру надходження даних про постачання товарів подвійного призначення в Росію західні країни активізують зусилля щодо стримування цих потоків.

"Ми вже почали стикатися з санкціями проти людей, які [перевозять] військові товари в Росію. Я впевнений, що ми побачимо, як ЄС та інші країни будуть переслідувати тих людей, які допомагають великій кількості цих товарів потрапити в Росію", - сказав Джеймс Бірн з Королівського інституту об'єднаних озброєнь, британського оборонного аналітичного центру.

Поставки Китаєм зброї в Росію - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше лідери США і Європи застерегли Китай від підтримки російської війни в Україні. В останні тижні західні офіційні особи заявляли, що Китай розглядає можливість відправки зброї російським збройним силам, що може змінити характер бойових дій в Україні і схилити його на користь Росії. Офіційні особи також стурбовані тим, що частина товарів подвійного призначення може також використовуватися Росією для оснащення підрозділів, що направляються в Україну.

Пекін продовжує заперечувати, що нарощує підтримку Росії в Україні. Однак кілька його високопоставлених чиновників нещодавно побували в Москві. Очікується, що в найближчі тижні туди приїде глава Китаю Сі Цзіньпін.

Також Пекін недавно представив мирний план із 12 пунктів для війни в Україні, хоча західні лідери розкритикували його за двозначність і відсутність подробиць про необхідність виведення російських військ. МЗС Китаю також заявило, що США "не мають права читати лекції" про постачання зброї до Росії.

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